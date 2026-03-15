انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(1) توتنام.. تعادل قاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.

ق90+6: إيكيتيكي يهدر فرصة هدف الفوز القاتل

ق90: جوووووووووووووووووول الكرة تبتسم لريتشارليسون أخيرا

ق83: دخول تري نيوني بدلا من كودي جاكبو

ق77: تسديدة صلاح المباشرة تذهب فوق مرمى توتنام

ق73: صلاح يستغل عدم تفاهم دفاع توتنام وحارس مرماه ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق69: تسديدة صلاح من داخل منطقة الجزاء تصطدم بدفاع توتنام

ق69: إيكيتيكي يطيح بالكرة فوق عارضة مرمى توتنام بعد تمريرة صلاح .

ق68: أليسون لا يتوقف عن التألق أمام ريتشارليسون ويحرمه من هدف.

ق64: دخول محمد صلاح وهوجو إيكيتيكي وكورتيس جونز بدلا من فلوريان فيرتز وريو نجوموها وجيريمي فريمبونج

ق55: أليسون يواصل التألق أمام ريتشارليسون بالتصدي لتسديدة خطيرة

ق53: ريو يحاول مرة أخرى ولكن في أحضان حارس توتنام

ق51: ريو نجوهوما يسدد فوق العارضة في فرصة واعدة

انطلاق الشوط الثاني

ق45+2: أليسون يحرم مواطنه ريتشارليسون من تسجيل التعادل بالتصدي لرأسية قوية

ق45: رأسية ريتشارليسون تمر بجوار مرمى ليفربول

ق36: أوووووووووووه القائم يرد تسديدة كودي جاكبو

ق30: ليفربول يحافظ على تقدمه مع مرور نصف ساعة

ق18: جووووووووووول سوبوسلاي يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة

ق10: عشر دقائق تمر بلا خطورة على المرميين

انطلاق المباراة