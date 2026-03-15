انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(1) توتنام.. تعادل قاتل

الأحد، 15 مارس 2026 - 18:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.

ق90+6: إيكيتيكي يهدر فرصة هدف الفوز القاتل

ق90: جوووووووووووووووووول الكرة تبتسم لريتشارليسون أخيرا

ق83: دخول تري نيوني بدلا من كودي جاكبو

ق77: تسديدة صلاح المباشرة تذهب فوق مرمى توتنام

ق73: صلاح يستغل عدم تفاهم دفاع توتنام وحارس مرماه ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق69: تسديدة صلاح من داخل منطقة الجزاء تصطدم بدفاع توتنام

ق69: إيكيتيكي يطيح بالكرة فوق عارضة مرمى توتنام بعد تمريرة صلاح .

ق68: أليسون لا يتوقف عن التألق أمام ريتشارليسون ويحرمه من هدف.

ق64: دخول محمد صلاح وهوجو إيكيتيكي وكورتيس جونز بدلا من فلوريان فيرتز وريو نجوموها وجيريمي فريمبونج

ق55: أليسون يواصل التألق أمام ريتشارليسون بالتصدي لتسديدة خطيرة

ق53: ريو يحاول مرة أخرى ولكن في أحضان حارس توتنام

ق51: ريو نجوهوما يسدد فوق العارضة في فرصة واعدة

انطلاق الشوط الثاني

ق45+2: أليسون يحرم مواطنه ريتشارليسون من تسجيل التعادل بالتصدي لرأسية قوية

ق45: رأسية ريتشارليسون تمر بجوار مرمى ليفربول

ق36: أوووووووووووه القائم يرد تسديدة كودي جاكبو

ق30: ليفربول يحافظ على تقدمه مع مرور نصف ساعة

ق18: جووووووووووول سوبوسلاي يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة

ق10: عشر دقائق تمر بلا خطورة على المرميين

انطلاق المباراة

نرشح لكم
بمشاركة صلاح.. ريتشارليسون يصعق ليفربول بتعادل قاتل مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويتقدم للمركز الثالث تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء أمام توتنام.. وعودة أليسون تقييم مرموش أمام وست هام من الصحف الإنجليزية انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(1) أستون فيلا تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي سلوت: يمكننا تحقيق العديد من البطولات الموسم الحالي كيركيز: رؤية محمد صلاح وإنجازاته تحفزك على العمل بجدية
جافي: حلمت دائما بارتداء شارة قيادة برشلونة.. وفليك كان مثل والدي 24 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة صلاح.. ريتشارليسون يصعق ليفربول بتعادل قاتل 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - أيمن غباشي: الدوري في جبل طارق منظم.. وأضمن المشاركة ببطولات أوروبا باستمرار 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة يضرب إشبيلية بخماسية وينتقم من مباراة الذهاب ساعة | الدوري الإسباني
تحديد موعد ومكان ودية مصر ضد السعودية ساعة | منتخب مصر
انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(1) توتنام.. تعادل قاتل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم بشكل رسمي 3 ساعة | منتخب مصر
مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويتقدم للمركز الثالث 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
