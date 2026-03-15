انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(1) توتنام.. تعادل قاتل
الأحد، 15 مارس 2026 - 18:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.
تابع تفاصيل المباراة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــ
ق90+6: إيكيتيكي يهدر فرصة هدف الفوز القاتل
ق90: جوووووووووووووووووول الكرة تبتسم لريتشارليسون أخيرا
ق83: دخول تري نيوني بدلا من كودي جاكبو
ق77: تسديدة صلاح المباشرة تذهب فوق مرمى توتنام
ق73: صلاح يستغل عدم تفاهم دفاع توتنام وحارس مرماه ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق69: تسديدة صلاح من داخل منطقة الجزاء تصطدم بدفاع توتنام
ق69: إيكيتيكي يطيح بالكرة فوق عارضة مرمى توتنام بعد تمريرة صلاح .
ق68: أليسون لا يتوقف عن التألق أمام ريتشارليسون ويحرمه من هدف.
ق64: دخول محمد صلاح وهوجو إيكيتيكي وكورتيس جونز بدلا من فلوريان فيرتز وريو نجوموها وجيريمي فريمبونج
ق55: أليسون يواصل التألق أمام ريتشارليسون بالتصدي لتسديدة خطيرة
ق53: ريو يحاول مرة أخرى ولكن في أحضان حارس توتنام
ق51: ريو نجوهوما يسدد فوق العارضة في فرصة واعدة
انطلاق الشوط الثاني
ق45+2: أليسون يحرم مواطنه ريتشارليسون من تسجيل التعادل بالتصدي لرأسية قوية
ق45: رأسية ريتشارليسون تمر بجوار مرمى ليفربول
ق36: أوووووووووووه القائم يرد تسديدة كودي جاكبو
ق30: ليفربول يحافظ على تقدمه مع مرور نصف ساعة
ق18: جووووووووووول سوبوسلاي يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة
ق10: عشر دقائق تمر بلا خطورة على المرميين
انطلاق المباراة