مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويتقدم للمركز الثالث

الأحد، 15 مارس 2026 - 18:03

كتب : FilGoal

احتفال ماتيوس كونيا بهدف مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

حقق مانشستر يونايتد الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية مانشستر في المباراة كل من كاسيميرو وماتيوس كونيا وبينجامين سيسكو.

برونو فيرنانديز صنع هدفين خلال المباراة ليصل إلى الهدف رقم 16 الذي يصنعه بالدوري منذ بداية الموسم.

وأصبح برونو فيرنانديز أكثر من صنع أهدافا بقميص مانشستر يونايتد في موسم واحد بالدوري، ليتخطى دافيد بيكهام.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 54 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 51 في المركز الرابع.

الشوط الأول لم يشهد الكثير فرصا خطيرة من كلا الجانبين مع وجود سيطرة سلبية من مانشستر يونايتد.

الفرصة الوحيدة جاءت من ديوجو دالوت الذي أهدر فرصة محققة بالدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سددها فوق المرمى.

وفي الشوط الثاني تقدم كاسيميرو بالهدف الأول لمانشستر يونايتد برأسية في الدقيقة 52 مستغلا ركنية نفذها برونو فيرنانديز.

وتعادل أستون فيلا بالدقيقة 64 عن طريق روس باركلي بتسديدة أخرى بعد تمريرة من لوكاس دين.

وسجل ماتيوس كونيا الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بالدقيقة 71 مستغلا تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز لينفرد ويضعه الكرة بالشباك.

واحرز بينجامين سيسكو الهدف الثالث لمانشستر يونايتد بمتابعة لانطلاقة كونيا التي تصدى لها الدفاع.

وحافظ مانشستر يونايتد على نظافة شباكه في الدقائق المتبقية من عمر المباراة ليحقق الفوز ويتقدم للمركز الثالث.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد بورنموث يوم الجمعة الموافق 31 مارس، بينما يلتقي أستون فيلا مع وست هام يوم الأحد 22 مارس.

