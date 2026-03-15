مولودية الجزائر يعلن خليفة موكوينا

أعلن نادي مولودية الجزائر يوم الأحد تعيين التونسي خالد بن يحيى كمدير فني للفريق.

وذلك بعد رحيل مدربه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا عن تدريب الفريق.

وأفاد النادي في بيان: "تُعلن إدارة نادي مولودية الجزائر عن تعيين المدرب التونسي خالد بن يحيى، على رأس العارضة الفنية للفريق حتى يونيو 2027 خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا".

وأضاف "سيشرف المدرب التونسي على أول حصة تدريبية له مساء تحضيرا لمواجهة إتحاد خنشلة يوم الثلاثاء".

يذكر أن خالد بن يحيى يعرف مولودية الجزائر جيدا، حيث توّج في آخر تجربة له مع الفريق الموسم الماضي بلقبي كأس السوبر والدوري الجزائري، كما بلغ ربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

موكوينا فعل الشرط الجزائي في عقده مع الفريق والبالغ راتب شهرين من أجل الرحيل.

وجاء القرار بعد اجتماع جمع المدرب بإدارة النادي عبر خلاله عن قناعته بإنهاء تجربته مع الفريق بعد مسيرة دامت 8 أشهر.

وخلال تواجده مع الفريق قاد موكوينا مولودية الجزائر للتتويج بكأس السوبر الجزائري.

ويأتي رحيل موكوينا في ظل أخبار تربطه بالانضمام لنادي الاتحاد الليبي.

وودع مولودية الجزائر، تحت قيادة موكوينا، بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

ويحتل مولودية الجزائر حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 43 نقطة وبفارق 5 نقاط عن شباب قسنطينة صاحب المركز الثاني.