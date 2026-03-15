تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء أمام توتنام.. وعودة أليسون

قرر أرني سلوت المدير الفني لليفربول إبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام توتنام يوم الأحد.

ويلعب ليفربول ضد توتنام في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

ويجلس صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ عودته من كأس أمم إفريقيا في يناير الماضي.

كما يجلس بجواره هوجو إيكيتيكي هداف الفريق وإبراهيما كوناتي قلب الدفاع الأساسي.

وربما قرر سلوت ذلك من أجل إراحتهم قبل المباراة المرتقبة ضد جالاتاسراي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب جيريمي فريمبونج في مركز الجناح الأيمن بدلا من صلاح.

فيما عاد أليسون بيكر للتشكيل الأساسي، رفقة فلوريان فيرتز.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - جو جوميز – فيرجيل فان دايك –– أندي روبرتسون

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبريخ - فلوريان فيرتز

الهجوم: جيريمي فريمبونج – كودي جاكبو - ريو نجوهوما