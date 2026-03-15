تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء أمام توتنام.. وعودة أليسون

الأحد، 15 مارس 2026 - 17:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

قرر أرني سلوت المدير الفني لليفربول إبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام توتنام يوم الأحد.

ويلعب ليفربول ضد توتنام في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

ويجلس صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ عودته من كأس أمم إفريقيا في يناير الماضي.

كيركيز: رؤية محمد صلاح وإنجازاته تحفزك على العمل بجدية تقرير: صلاح مهدد بالجلوس على مقاعد البدلاء بناء على قرار سلوت فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية

كما يجلس بجواره هوجو إيكيتيكي هداف الفريق وإبراهيما كوناتي قلب الدفاع الأساسي.

وربما قرر سلوت ذلك من أجل إراحتهم قبل المباراة المرتقبة ضد جالاتاسراي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب جيريمي فريمبونج في مركز الجناح الأيمن بدلا من صلاح.

فيما عاد أليسون بيكر للتشكيل الأساسي، رفقة فلوريان فيرتز.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - جو جوميز – فيرجيل فان دايك –– أندي روبرتسون

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبريخ - فلوريان فيرتز

الهجوم: جيريمي فريمبونج – كودي جاكبو - ريو نجوهوما

نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول(0)-(0) توتنام مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويتقدم للمركز الثالث تقييم مرموش أمام وست هام من الصحف الإنجليزية انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(1) أستون فيلا تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي سلوت: يمكننا تحقيق العديد من البطولات الموسم الحالي كيركيز: رؤية محمد صلاح وإنجازاته تحفزك على العمل بجدية جوارديولا: لم نخسر ضد وست هام.. سباق الدوري لم ينته لكننا نحتاج أهداف هالاند
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول(0)-(0) توتنام 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم بشكل رسمي 38 دقيقة | منتخب مصر
مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويتقدم للمركز الثالث 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في المشاركة الأولى لـ إبراهيم عادل كأساسي.. نورشيلاند يفوز على ميتلاند بالوقت القاتل 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
مولودية الجزائر يعلن خليفة موكوينا 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
كوبي: مبابي وكاريراس جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء أمام توتنام.. وعودة أليسون ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) إشبيلية.. جوووول الهاتريك ساعة | الدوري الإسباني
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
