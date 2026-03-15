تشكيل برشلونة - أسبارت أساسي ضد إشبيلية.. ويامال وجافي على مقاعد البدلاء

الأحد، 15 مارس 2026 - 16:36

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

يبدأ لامين يامال نجم هجوم برشلونة مباراة إشبيلية على مقاعد البدلاء في الدوري الإسباني.

ويحل إشبيلية ضيفا على برشلونة في تمام الخامسة والربع على ملعب كامب نو.

وغاب يامال عن تدريبات برشلونة في الأيام الأخيرة، وربما قرر هانز فليك مدرب برشلونة إراحته لمباراة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

الأمر نفسه ينطبق على رونالد أراوخو.

كما يجلس جافي على مقاعد بدلاء برشلونة لأول مرة منذ نحو 6 أشهر، عقب تعافيه من الإصابة.

Image

وكشف فليك عن التشكيل الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: - تشافي أسبارت - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو

الوسط: بيدري - داني أولمو - مارك بيرنال

الهجوم: رافينيا - روني بردجي - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

برشلونة جافي لامين يامال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/525269/تشكيل-برشلونة-أسبارت-أساسي-ضد-إشبيلية-ويامال-وجافي-على-مقاعد-البدلاء