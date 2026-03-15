إنزاجي ينتقد القرارات التحكيمية في مواجهة الفتح

الأحد، 15 مارس 2026 - 16:19

كتب : FilGoal

أبدى الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال عدم رضاه عن القرارات التحكيمية خلال مباراة الفتح التي حسمها فريقه بالفوز.

وانتصر الهلال على الفتح بهدف ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "القرارات التحكيمية في لقاء الفتح لم تكن مُرضية".

وأضاف "الشوط الأول لم يكن سهلًا، وكانت هناك محاولاتٌ هجوميةٌ، لكنْ الوضع اختلف في الشوط الثاني، وتمكَّنا من تسجيل هدف الفوز".

وتطرَّق سيموني إنزاجي إلى المغربي مراد باتنا مهاجم الفتح قائلًا "نعرف خطورته، ونجحنا في الحد منها".

في ملعب الفتح حقق الهلال الفوز الثالث تواليا في الدوري السعودي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 48.

ورفع الهلال رصيده لـ 64 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني بفارق نقطتين عن أهلي جدة الذي تراجع للمركز الثالث.

