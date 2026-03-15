تقييم مرموش أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

الأحد، 15 مارس 2026 - 15:54

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك وست هام يونايتد في المباراة التي شهدت صناعته لهدف، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في تعادل فريقه أمام وست هام بنتيجة 1 -1 ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي الفريق.

أفضل لاعبي سيتي كان رودري بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة.

يذكر أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 14 هدفا بقميص السماوي، وصنع 6 أهداف.

عمر مرموش مانشستر سيتي وست هام
