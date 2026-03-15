تقييم مرموش أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك وست هام يونايتد في المباراة التي شهدت صناعته لهدف، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في تعادل فريقه أمام وست هام بنتيجة 1 -1 ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

⚽ لمسة ذكية من الطراز الرفيع!



برناردو سيلفا يرفع الكرة بمهارة فوق الحارس ويسجل هدفًا رائعًا لـ مانشستر سيتي في شباك وست هام يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ويست_هام_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/dyxMCmotG5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2026

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي الفريق.

أفضل لاعبي سيتي كان رودري بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة.

يذكر أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 14 هدفا بقميص السماوي، وصنع 6 أهداف.

