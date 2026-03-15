انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(1) أستون فيلا
الأحد، 15 مارس 2026 - 15:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
نهاية المباراة
ق81. جووووول ثالث لمانشستر يونايتد عن طريق بينجامين سيسكو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق71. جووووول الثاني لمانشستر يونايتد عن طريق ماتيوس كونيا مستغلا تمريرة من برونو فيرنانديز لينفرد ويسجل بالشباك.
ق64. جوووول التعادل لأستون فيلا عن طريق روس باركلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق52. جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق كاسيميرو برأسية مستغلا ركنية نفذها برونو فيرنانديز.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37. ديوجو دالوت يهدر فرصة هدف التقدم بغرابة من أمام المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل