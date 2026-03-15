تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي

الأحد، 15 مارس 2026 - 15:05

كتب : FilGoal

عاد أماد ديالو جناح مانشستر يونايتد إلى التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة أستون فيلا بعد غيابه عن مباراة نيوكاسل الماضية.

يبحث مانشستر يونايتد عن العودة لطريق الانتصارات بعد الهزيمة الجولة الماضية أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

ويخوض مانشستر يونايتد المباراة في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
نيوكاسل يوقف سلسلة مانشستر يونايتد الإيجابية بهدف أوسولا القاتل تقرير: مانشستر يونايتد يضع كفاراتسخيليا ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الفريق إيدي هاو: استحققنا الفوز أمام مانشستر يونايتد.. وطرد رامسي كان قاسيا أوسولا: هدفي أمام مانشستر يونايتد جاء بعد تدريبات كثيرة

وأعلن مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة أستون فيلا في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامينس.

الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ليني يورو - لوك شاو.

الوسط: كوبي ماينو - كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

الهجوم: بريان مبومو - ماتيوس كونيا - أماد ديالو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي، ويقع أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 51 وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.

نرشح لكم
يويفا يعلن إلغاء كأس فيناليسيما بين إسبانيا ضد الأرجنتين بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يسقط أمام بيتيس برباعية في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب سلوت: يمكننا تحقيق العديد من البطولات الموسم الحالي إبراهيم عادل أساسي لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند كيركيز: رؤية محمد صلاح وإنجازاته تحفزك على العمل بجدية انتهت كأس ملك إسبانيا للشباب - برشلونة (1)-(4) ريال بيتيس.. هزيمة أولى لحمزة عبد الكريم حمزة عبد الكريم أساسيا مع برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب جوارديولا: لم نخسر ضد وست هام.. سباق الدوري لم ينته لكننا نحتاج أهداف هالاند
تقييم مرموش أمام وست هام من الصحف الإنجليزية 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يويفا يعلن إلغاء كأس فيناليسيما بين إسبانيا ضد الأرجنتين 25 دقيقة | أمريكا
منافس مصر - تقرير: إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها إلى المكسيك.. وعقبة ضد التنفيذ 51 دقيقة | في المونديال
تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يسقط أمام بيتيس برباعية في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت: يمكننا تحقيق العديد من البطولات الموسم الحالي ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل أساسي لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند ساعة | الكرة المصرية
