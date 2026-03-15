تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي

يبحث مانشستر يونايتد عن العودة لطريق الانتصارات بعد الهزيمة الجولة الماضية أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

ويخوض مانشستر يونايتد المباراة في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وأعلن مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة أستون فيلا في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامينس.

الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ليني يورو - لوك شاو.

الوسط: كوبي ماينو - كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

الهجوم: بريان مبومو - ماتيوس كونيا - أماد ديالو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي، ويقع أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 51 وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.