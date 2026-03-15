بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يسقط أمام بيتيس برباعية في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب

تلقى شباب برشلونة هزيمة كبيرة أمام ريال بيتيس بنتيجة 4-1 في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب.

وسجل أهداف ريال بيتيس كل من: روبين دي سا هدفين، جوزيه مورانتي، وكارلوس دي روا.

وأحرز هدف برشلونة الوحيد نوح فوفانا.

وشارك حمزة عبد الكريم في المباراة كاملة.

بدأت المباراة بسيطرة تامة من ريال بيتيس على الكرة.

وأنقذ إيدر رودريجيز حارس مرمى برشلونة شباك فريقه بالتصدي لتسديدة مميزة من ريال بيتيس في الدقيقة 11.

وسجل روبن دي سا هدف ريال بيتيس الأول في شباك برشلونة بالدقيقة 17.

👊 ¡Se adelanta el Betis en la final! 🪄 ¡Qué maravilla el pase de Corralejo para que Rubén de Sá no perdone! ▫️ @FCBmasia | 𝟬-𝟭 | @RBetisCantera | 17' 📺 ¡En directo! > https://t.co/v3u9rdfMmM#CopaDelReyJuvenil pic.twitter.com/BjL2xWzzdh — RFEF (@rfef) March 15, 2026

وعزز تقدم ريال بيتيس بالهدف الثاني كارلوس دي روا برأسية مميزة سكنت شباك برشلونة بعد مرور 23 دقيقة.

وأكد مورانتي تقدم ريال بيتيس بالهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بـ12 دقيقة.

وقبل نهاية الشوط الأول هدد حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة مرمى ريال بيتيس لكن مرت كرته بجوار القائم الأيمن لحارس ريال بيتيس.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بعشر دقائق قلص نوح فوفانا مهاجم برشلونة الفارق بتسجيله هدف برشلونة الوحيد.

ووسع الفارق من جديد روبن دي سا بهدف رابع في الدقيقة 64.

ليتعرض شباب برشلونة لهزيمة كبيرة في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب ويتوج ريال بيتيس باللقب.