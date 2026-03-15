سلوت: يمكننا تحقيق العديد من البطولات الموسم الحالي

الأحد، 15 مارس 2026 - 14:52

كتب : FilGoal

كشف أرني سلوت مدرب ليفربول أن الفريق قادر على تحقيق العديد من البطولات في الموسم الحالي.

وقال أرني سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "هذا الموسم كان أصعب بكثير من الموسم الماضي، لكننا لا نزال قادرين على الفوز بالعديد من البطولات، مثل كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وواصل "نعلم مدى صعوبة تحقيق ما حققناه الموسم الماضي، لعبنا نهائي كأس الرابطة، وكنا قريبين جدا من الفوز على باريس سان جيرمان في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا".

وأردف "لدينا تشكيلة أظهرت هذا الموسم بالفعل أنها تتحسن، وهؤلاء اللاعبون قادرون على التحسن أكثر في السنوات القادمة، كما قلت مرات عديدة، المستقبل يبدو مشرقا لـ ليفربول".

وكشف "الأفضل لم يأت بعد، لأنه ما زال هناك عمل نقوم به يساعد الفريق أكثر على تحقيق الانتصارات".

وأتم "أنا واضح جدا بشأن ما كان ينقصنا في مواجهة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا، لكن كمدرب أحيانا من الأفضل الاحتفاظ بذلك لنفسي أو إبلاغ اللاعبين دون الإعلام، كان لدينا عدة فرص جيدة لكننا لم نسجل، وهذا يحدث كثيرا لنا هذا الموسم عندما تكون أول فرصة لنا ضدنا هدفا سريعا، تغير مجريات المباراة تماما".

وتولى أرني سلوت تدريب ليفربول صيف 2024 محققا لقب الدوري الإنجليزي 2025.

وقاد الفريق الموسم الحالي في 44 مباراة، حقق 24 انتصارا، و6 تعادلات، و14 هزيمة.

