كيركيز: رؤية محمد صلاح وإنجازاته تحفزك على العمل بجدية

شدد ميلوش كيركيز لاعب ليفربول على أن إنجازات محمد صلاح زميله في الفريق تحفزه على بذل مجهود كبير للوصول إلى هذه الإنجازات مستقبلا.

وقال كيركيز في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "محمد صلاح لاعب على أعلى مستوى، رؤيته وإنجازاته تحفزك على العمل بجدية أكبر، وتحقيق بعض من تلك البطولات التي حصل عليها".

وواصل "أسلوب اللعب مختلف في ليفربول وكل شيء كان جديدا بالنسبة لي، كل زملاء الفريق جدد وأشياء جديدة كان علي القيام بها، أردت أن أفعل كل شيء دفعة واحدة على الفور، ولم أعط نفسي بعض الوقت للقيام بذلك تدريجيا".

وأردف " أعتقد أنه عندما يأتي أربعة أو خمسة لاعبين جدد ويبدأون اللعب، تحتاج بعض الوقت للتواصل مع الفريق ومع بعضنا البعض".

وكشف "تم طلب مني اللعب أكثر نحو الداخل، على عكس بورنموث حيث كنت أميل للبقاء على الخط الجانبي، هذا أوجد بعض الصعوبات في الربط مع كودي جاكبو لاعب ليفربول".

وعن أندرو روبيرتسون قال: "إنه رائع حقا، وجوده مهم جدا، كما أن المنافسة بيننا جيدة جدا ولصالح الفريق".

وأتم "أريد أن يتذكر الجميع أنني أبذل 100% كل مرة ألعب فيها، لأنني أفهم ماذا يعني ارتداء شعار هذا النادي وقميصه، وما يعنيه ذلك للناس هنا، الفوز ببعض البطولات سيكون رائعا، وهذا ما نلعب دائما من أجله في ليفربول".

وانضم كيركيز إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من بورنموث.

وخاض اللاعب المجري مع ليفربول الموسم الحالي 37 مباراة مسجلا هدفا، وصنع هدفين آخرين.