كيركيز: رؤية محمد صلاح وإنجازاته تحفزك على العمل بجدية

الأحد، 15 مارس 2026 - 13:58

كتب : FilGoal

ميلوس كيركيز - ليفربول - إيفرتون

شدد ميلوش كيركيز لاعب ليفربول على أن إنجازات محمد صلاح زميله في الفريق تحفزه على بذل مجهود كبير للوصول إلى هذه الإنجازات مستقبلا.

وقال كيركيز في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "محمد صلاح لاعب على أعلى مستوى، رؤيته وإنجازاته تحفزك على العمل بجدية أكبر، وتحقيق بعض من تلك البطولات التي حصل عليها".

وواصل "أسلوب اللعب مختلف في ليفربول وكل شيء كان جديدا بالنسبة لي، كل زملاء الفريق جدد وأشياء جديدة كان علي القيام بها، أردت أن أفعل كل شيء دفعة واحدة على الفور، ولم أعط نفسي بعض الوقت للقيام بذلك تدريجيا".

مؤتمر سلوت عن الخطأ الصغير وحاجة كيركيز وجاكبو لتواصل أفضل روبرتسون: سأساعد كيركيز قدر استطاعتي كيركيز: أتمنى الوصول لمستوى روبرتسون يوما ما.. وهذه أحلامي مع ليفربول من أجل مستقبل أفضل.. ليفربول يعلن تعاقده مع كيركيز

وأردف " أعتقد أنه عندما يأتي أربعة أو خمسة لاعبين جدد ويبدأون اللعب، تحتاج بعض الوقت للتواصل مع الفريق ومع بعضنا البعض".

وكشف "تم طلب مني اللعب أكثر نحو الداخل، على عكس بورنموث حيث كنت أميل للبقاء على الخط الجانبي، هذا أوجد بعض الصعوبات في الربط مع كودي جاكبو لاعب ليفربول".

وعن أندرو روبيرتسون قال: "إنه رائع حقا، وجوده مهم جدا، كما أن المنافسة بيننا جيدة جدا ولصالح الفريق".

وأتم "أريد أن يتذكر الجميع أنني أبذل 100% كل مرة ألعب فيها، لأنني أفهم ماذا يعني ارتداء شعار هذا النادي وقميصه، وما يعنيه ذلك للناس هنا، الفوز ببعض البطولات سيكون رائعا، وهذا ما نلعب دائما من أجله في ليفربول".

وانضم كيركيز إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من بورنموث.

وخاض اللاعب المجري مع ليفربول الموسم الحالي 37 مباراة مسجلا هدفا، وصنع هدفين آخرين.

محمد صلاح ليفربول كيركيز
نرشح لكم
تقييم مرموش أمام وست هام من الصحف الإنجليزية مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي سلوت: يمكننا تحقيق العديد من البطولات الموسم الحالي جوارديولا: لم نخسر ضد وست هام.. سباق الدوري لم ينته لكننا نحتاج أهداف هالاند نونو سانتو: خروج وست هام من منطقة الهبوط لا يغير موقف الفريق جوارديولا: ما حدث أمام وست هام يلخص موسم مانشستر سيتي الدوري يقترب من أرسنال.. مانشستر سيتي يتعثر من جديد بتعادل أمام وست هام
أخر الأخبار
تقييم مرموش أمام وست هام من الصحف الإنجليزية 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يويفا يعلن إلغاء كأس فيناليسيما بين إسبانيا ضد الأرجنتين 25 دقيقة | أمريكا
منافس مصر - تقرير: إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها إلى المكسيك.. وعقبة ضد التنفيذ 51 دقيقة | في المونديال
تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يسقط أمام بيتيس برباعية في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت: يمكننا تحقيق العديد من البطولات الموسم الحالي ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل أساسي لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند ساعة | الكرة المصرية
