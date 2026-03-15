جوارديولا: لم نخسر ضد وست هام.. سباق الدوري لم ينته لكننا نحتاج أهداف هالاند

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن سباق لقب الدوري الإنجليزي لم ينته بعد، رغم تعادل فريقه 1-1 أمام وست هام وابتعاده بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر ولديه مباراة مؤجلة.

ويرى جوارديولا أن حظوظ مانشستر سيتي لازالت قائمة رغم تعادل آخر مباراتين في الدوري.

وقال جوارديولا لشبكة TNT sport: "السباق لم ينته. لم نخسر المباراة، لذلك ما زال كل شيء ممكنا. سنواصل القتال حتى النهاية".

وأضاف "الأمر صعب للغاية، لكن لدينا مباراة مؤجلة، كما سنواجه أرسنال على ملعبنا. لا أقول إن الفوز عليهم سيكون سهلا، لكن هناك أمل دائما".

وواصل "الفارق 9 نقاط كبير أمام فريق مثل أرسنال، لكن علينا المحاولة حتى النهاية. إذا أصبح الأمر مستحيلا سنهنئ البطل، لكن يجب أن نستمر في المحاولة".

وكشف جوارديولا "هالاند يعرف أننا نحتاج أهدافه. علينا أيضا أن نصنع له فرصا أكثر. حصل على 3 أو 4 فرص جيدة في الشوط الأول ولم يسجل".

وأكمل "الأمر لا يتعلق به فقط بل بكل اللاعبين. لكنه سيعود للتسجيل قريبا".

وشدد "نحن فريق رائع ونقدم كرة جيدة، لكننا لم نسجل ما يكفي من الأهداف رغم الفرص التي صنعناها، لذلك عوقبنا".

واختتم تصريحاته "للفوز بالدوري تحتاج إلى الاستمرارية. في الماضي كنا نجد دائما طريقة للفوز، لكن هذا الموسم عانينا لأننا لم نستغل الفرص. الآن سنرتاح ونستعد لمواجهة ريال مدريد ونبذل كل ما لدينا".

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في لندن ضمن الجولة 30 من المسابقة.

وقدم وست هام هدية إلى جاره في لندن أرسنال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما عطل مانشستر سيتي.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 61 في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 29 وخرج أخيرا من منطقة الهبوط، بعدما ارتقى للمركز الـ17.