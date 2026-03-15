جوارديولا: لم نخسر ضد وست هام.. سباق الدوري لم ينته لكننا نحتاج أهداف هالاند

الأحد، 15 مارس 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - جوارديولا

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن سباق لقب الدوري الإنجليزي لم ينته بعد، رغم تعادل فريقه 1-1 أمام وست هام وابتعاده بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر ولديه مباراة مؤجلة.

ويرى جوارديولا أن حظوظ مانشستر سيتي لازالت قائمة رغم تعادل آخر مباراتين في الدوري.

وقال جوارديولا لشبكة TNT sport: "السباق لم ينته. لم نخسر المباراة، لذلك ما زال كل شيء ممكنا. سنواصل القتال حتى النهاية".

أخبار متعلقة:
توربان حكما لقمة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في أبطال أوروبا آس: مبابي جاهز للعودة أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا جوارديولا: ما حدث أمام وست هام يلخص موسم مانشستر سيتي الدوري يقترب من أرسنال.. مانشستر سيتي يتعثر من جديد بتعادل أمام وست هام

وأضاف "الأمر صعب للغاية، لكن لدينا مباراة مؤجلة، كما سنواجه أرسنال على ملعبنا. لا أقول إن الفوز عليهم سيكون سهلا، لكن هناك أمل دائما".

وواصل "الفارق 9 نقاط كبير أمام فريق مثل أرسنال، لكن علينا المحاولة حتى النهاية. إذا أصبح الأمر مستحيلا سنهنئ البطل، لكن يجب أن نستمر في المحاولة".

وكشف جوارديولا "هالاند يعرف أننا نحتاج أهدافه. علينا أيضا أن نصنع له فرصا أكثر. حصل على 3 أو 4 فرص جيدة في الشوط الأول ولم يسجل".

وأكمل "الأمر لا يتعلق به فقط بل بكل اللاعبين. لكنه سيعود للتسجيل قريبا".

وشدد "نحن فريق رائع ونقدم كرة جيدة، لكننا لم نسجل ما يكفي من الأهداف رغم الفرص التي صنعناها، لذلك عوقبنا".

واختتم تصريحاته "للفوز بالدوري تحتاج إلى الاستمرارية. في الماضي كنا نجد دائما طريقة للفوز، لكن هذا الموسم عانينا لأننا لم نستغل الفرص. الآن سنرتاح ونستعد لمواجهة ريال مدريد ونبذل كل ما لدينا".

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في لندن ضمن الجولة 30 من المسابقة.

وقدم وست هام هدية إلى جاره في لندن أرسنال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما عطل مانشستر سيتي.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 61 في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 29 وخرج أخيرا من منطقة الهبوط، بعدما ارتقى للمركز الـ17.

نرشح لكم
تقييم مرموش أمام وست هام من الصحف الإنجليزية مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي سلوت: يمكننا تحقيق العديد من البطولات الموسم الحالي كيركيز: رؤية محمد صلاح وإنجازاته تحفزك على العمل بجدية نونو سانتو: خروج وست هام من منطقة الهبوط لا يغير موقف الفريق جوارديولا: ما حدث أمام وست هام يلخص موسم مانشستر سيتي الدوري يقترب من أرسنال.. مانشستر سيتي يتعثر من جديد بتعادل أمام وست هام
تقييم مرموش أمام وست هام من الصحف الإنجليزية 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يويفا يعلن إلغاء كأس فيناليسيما بين إسبانيا ضد الأرجنتين 26 دقيقة | أمريكا
منافس مصر - تقرير: إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها إلى المكسيك.. وعقبة ضد التنفيذ 52 دقيقة | في المونديال
تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يسقط أمام بيتيس برباعية في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت: يمكننا تحقيق العديد من البطولات الموسم الحالي ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل أساسي لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند ساعة | الكرة المصرية
