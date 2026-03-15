اسكواش - ناردين جرس إلى نهائي بطولة كالجاري الدولية

حسمت ناردين جرس مقعدها في نهائي بطولة (أسبوع الاسكواش للسيدات) المقامة في مدينة كالجاري الكندية.

وتغلبت ناردين جرس لاعبة وادي دجلة على الأسكتلندية جيورجيا أديرلي بثلاثة أشواط دون مقابل في نصف النهائي.

وبذلك أقصت ناردين، اللاعبة الأسكتلندية والمصنفة الأولى على منافسات البطولة.

وتواجه ناردين، الأمريكية صابرينا صبحي في المباراة النهائية.

وتغلبت اللاعبة المصرية خلال مشوارها على كل من الأمريكية من أصل مصري، ليلى صدقي في ثمن النهائي والأيرلندية هاننا كرايج في ربع النهائي.

وخسرت ناردين شوطا واحدا خلال منافسات البطولة أمام اللاعبة الأيرلندية.

وكانت ناردين قد تقدمت في التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش 4 مراكز.

وتحتل ناردين صاحبة الـ 23 عاما المركز 40 في جدول الترتيب الحالي.

على جانب آخر تستأنف البطولات الكبرى في شهر أبريل المقبل بإقامة بطولة الجونة الدولية خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل.