طريق بيراميدز - نهضة بركان يخطف تعادلا في +98 أمام الهلال السوداني

الأحد، 15 مارس 2026 - 02:08

كتب : FilGoal

الهلال - نهضة بركان

خطف نهضة بركان المغربي تعادلا في الثواني الأخيرةعلى ملعبه أمام الهلال السوداني بنتيجة 1-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل عبد الرازق عمر هدف الهلال، فيما سجل منير شوعير التعادل لأصحاب الأرض.

وسيكون الحسم في كيجالي عاصمة رواندا حيث تقام مباريات الهلال، الأسبوع المقبل يوم الأحد 22 مارس.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي والتي انتهى الذهاب فيها بالتعادل 1-1.

وتقدم الهلال بهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق عبد الرازق عمر بعد عرضية أرضية من آداما كوليبالي.

ومنعت العارضة في الشوط الأول فرصة التعادل لأصحاب الأرض.

في الشوط الثاني استطاع الهلال الحفاظ على تقدمه، لكن في الدقيقة 90+2 طالب لاعبو الفريق المغربي بالحصول على ركلة جزاء.

وانتظر توم أبونجيل الحكم الجنوبي إفريقي قرار تقنية الفيديو وعاد للمطالعة واحتسب بالفعل ركلة جزاء لنهضة بركان في الدقيقة 90+5.

وازداد الوضع سوءًا على الهلال بطرد ستيف إيبولا بشكل مباشر بدلا من حصوله على إنذار بسبب قوة التدخل.

قبل تنفيذ ركلة الجزاء اشتبك لاعبو الفريقين وأشهر الحكم بطاقتين صفراوين.

وأدرك منير شوعير التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90+9، لتنتهي المباراة بالتعادل ويتأجل الحسم للأسبوع المقبل.

