الأهلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة الترجي على ملعب رادس

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء أمس السبت، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وأقيم المران على الملعب الرئيسي للمباراة، وشهد حضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

وبدأ المران بفقرات بدنية خفيفة لتجهيز اللاعبين، قبل أن يركز الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل الخططية والتكتيكية خلال الجزء المخصص لتدريبات الكرة، في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي في العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت تونس، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة العودة في القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري على استاد القاهرة.