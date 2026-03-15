نونو سانتو: خروج وست هام من منطقة الهبوط لا يغير موقف الفريق

أعرب نونو إسبيريتو سانتو مدرب وست هام عن فخره الكبير بأداء لاعبيه بعد النتيجة الإيجابية أمام مانشستر سيتي، مؤكدًا أن فريقه قدم مباراة بطولية من الناحية الدفاعية.

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في لندن ضمن الجولة 30 من المسابقة.

وقال سانتو في تصريحات لشبكة TNT Sports: "نشعر بحالة جيدة. كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية. أعتقد أن الطريقة التي دافعنا بها كانت بطولية، فقد وضع اللاعبون أجسادهم على المحك طوال المباراة".

وأضاف: "أنا فخور جدًا بالفريق. الدفاع الجيد أمر ضروري بالنسبة لنا وسنواصل الاعتماد عليه. لم نصنع الكثير من الفرص اليوم، لكن ما قدمناه كان كافيًا لتحقيق نتيجة مهمة للغاية بالنسبة لنا. الجماهير كانت معنا، وقد غادرت ملعب لندن فخورة برؤية اللاعبين يقاتلون ويقدمون كل ما لديهم".

وعن تسجيل فريقه هدفًا سريعًا بعد هدف مانشستر سيتي قال: "كان توقيتًا جيدًا للغاية. من الصعب جدًا استعادة السيطرة بعد استقبال هدف أمام فريق مثل سيتي، لكننا كنا إيجابيين في الكرات الثابتة ونجحنا في تسجيل هدف رائع".

كما علق على خروج فريقه من مراكز الهبوط قائلا: "هذا لا يغير الكثير، لأننا في الفترة الأخيرة أصبح لدينا إيمان بقدرتنا على المنافسة. أثبتنا ذلك وربما لا يعني الأمر الكثير الآن، لكنه بالتأكيد شيء جيد".

واختتم حديثه عن تأثير الفوز على الفريق قائلا: "النتيجة تساعد في كل شيء. خلال الأيام القليلة المقبلة سيتعافى اللاعبون بشكل أفضل، وسيتدربون بشكل أفضل أيضًا، وسنستعد للمباراة القادمة بروح معنوية جيدة".

وقدم وست هام هدية إلى جاره في لندن أرسنال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما عطل مانشستر سيتي.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 61 في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 29 وخرج أخيرا من منطقة الهبوط، بعدما ارتقى للمركز الـ17.

