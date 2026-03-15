جوارديولا: ما حدث أمام وست هام يلخص موسم مانشستر سيتي

اعترف جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بصعوبة موقف فريقه هذا الموسم بعد تعثر جديد، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم استغلال الفرص وتسجيل الأهداف رغم الأداء الجيد.

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في لندن ضمن الجولة 30 من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات BBC: "ما حدث يلخص موسمنا. لم نسجل عددًا كافيًا من الأهداف. هذا الأمر حدث آلاف المرات لهذا الفريق خلال العقد الماضي، لكن هذا الموسم نعاني من ذلك".

وأضاف: "لا يمكننا اللعب لمدة 90 دقيقة بنفس مستوى آخر 20 دقيقة، هذا مستحيل. نحن نعلم ذلك، خاصة أننا لعبنا أمام ريال مدريد ثم سافرنا، وبعد ثلاثة أيام نأتي إلى لندن. الأمر صعب لكن علينا أن نقاتل حتى النهاية".

وتابع: "هذا الجيل من اللاعبين يستحق إقامة نصب تذكاري له. أعرف جيدًا كيف يعملون وكم هو غير عادل أنهم لم يحصلوا على المكافأة التي يستحقونها مقابل ما قدموه. هذه هي كرة القدم".

وواصل المدرب الإسباني: "أنا فخور جدًا بالأداء الذي قدمناه. أعجبني أسلوب لعبنا والطريقة التي تحركنا بها في الملعب. علينا أن نواصل التقدم، وآمل أن نصنع أجواءً رائعة يوم الثلاثاء أمام جماهيرنا ضد ريال مدريد ونرى ما سيحدث".

وعن سباق لقب الدوري الإنجليزي قال: "الأمر صعب للغاية، لكن لدينا مباراة مؤجلة، كما سنلعب مباراة على أرضنا أمام أرسنال. لا أقول إن الفوز عليهم سيكون سهلًا، لكن لا يزال هناك أمل، ويجب دائمًا أن تكون حاضرًا في المنافسة".

وأضاف: "لم أشاهد مبارياتهم الأخيرة لذلك لا أعرف كيف يلعبون الآن، لكن هناك بعض الأمور التي تعجبني في فريقنا. ربما يمكن أن نكون أفضل، لكن هذا هو الواقع".

وعن أداء فريقه في المباراة قال: "سيطرنا على أول 20 دقيقة، لكن دون خطورة حقيقية وهذا أمر لا يعجبني. تحتاج دائمًا إلى الشرارة في الثلث الأخير من الملعب".

وأردف: "في الشوط الثاني ومع مشاركة شيركي أصبح لدينا إيقاع أفضل قليلًا، لكننا في النهاية خسرنا نقاطًا".

وكشف " شحنت هاتفي بالكامل قبل مباراة وست هام حتى أستطيع التواصل مع مساعدي ليندرز".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلا: "للفوز بالدوري الإنجليزي يجب أن تكون أكثر ثباتًا. في الماضي كنا نمتلك هذا الثبات ونجد دائمًا طريقة للفوز. هذا الموسم، ورغم عدد الفرص التي نصنعها، فإن عدم تسجيل الأهداف كلفنا الكثير. لكن الأمر لم ينته بعد".

وقدم وست هام هدية إلى جاره في لندن أرسنال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما عطل مانشستر سيتي.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 61 في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 29 وخرج أخيرا من منطقة الهبوط، بعدما ارتقى للمركز الـ17.

