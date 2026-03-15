مدرب أوتوهو لـ في الجول: لدينا فرصة للتأهل أمام الزمالك.. وهذا اللاعب أعجبني

الأحد، 15 مارس 2026 - 00:36

كتب : عبد الرحمن شريف

سيكو سيك

كشف سيكو سيك مدرب أوتوهو الكونجولي عن رغبة الفريق الكبيرة بالتأهل أمام الزمالك في القاهرة بـ كأس الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك مع أوتوهو بنتيجة 1-1 في ذهاب دور الـ8 من الكونفدرالية في انتظار مباراة العودة يوم الأحد 22 مارس على استاد القاهرة.

وقال سيكو سيك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.Com: "كل شيء ممكن في كرة القدم، حتى لو كان الزمالك المرشح للفوز ويلعب أمام جماهيره، نحن لدينا فرصتنا".

وواصل "لا توجد تحضيرات خاصة لمواجهة الزمالك في القاهرة، نحن نستعد لها مثل بقية المباريات".

وأتم "أنا لا أخشى أي لاعب، لكني أعجبت بمستوى أحمد فتوح لاعب الزمالك".

وسجل عدي الدباغ هدف الزمالك، بينما أحرز تشارليس أتيبو هدف أوتوهو.

وسيدخل الأبيض مباراة الإياب وهو يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل بدون أهداف من أجل التأهل لنصف النهائي.

