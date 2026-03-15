الدوري يقترب من أرسنال.. مانشستر سيتي يتعثر من جديد بتعادل أمام وست هام

الأحد، 15 مارس 2026 - 00:03

كتب : FilGoal

تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في لندن ضمن الجولة 30 من المسابقة.

وقدم وست هام هدية إلى جاره في لندن أرسنال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما عطل مانشستر سيتي.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 61 في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 29 وخرج أخيرا من منطقة الهبوط، بعدما ارتقى للمركز الـ17.

بدأ عمر مرموش المباراة بشكل أساسي مع مانشستر سيتي ليقود الهجوم بجانب هالاند.

وتقدم سيتي في الدقيقة 32 بهدف سجله بيرناردو سيلفا بطريقة رائعة بعدما وضع الكرة من أعلى الحارس بعد صناعة من مرموش.

لكن وست هام رد سريعا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 35 بضربة رأسية من المدافع اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس.

وغادر مرموش الملعب في الدقيقة 60 وشارك بدلا منه ريان شرقي.

وظل مانشستر سيتي في غياب مدربه جوارديولا الذي حضر المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف، في محاولة لتسجيل هدف الفوز ولكن كل المحاولات لم تكتمل أمام مرمى وست هام لتنتهي المباراة بالتعادل.

