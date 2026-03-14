مؤتمر أرتيتا: توقعت تسجيل دومان هدفا في إيفرتون

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن توقعه بتسجيل ماكس دومان هدفا اليوم أمام إيفرتون كما حدث في المباراة.

وحقق أرسنال انتصارا هاما بهدفين مقابل لا شيء أمام إيفرتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "كان لدي إحساس داخلي أن ماكس دومان سيسجل، لقد تدرب بشكل جيد خلال الأيام القليلة الماضية".

وعن مشاركة دومان بشكل أساسي قال: "دعونا نعود إلى أرض الواقع ونستمتع بهذا اليوم فقط، ثم ننظر إلى ما قد يحدث فيما بعد".

وواصل "أعتقد أن ما حدث في الشهرين الماضيين كان مذهلا في كل البطولات، نحن ننافس في كل بطولة وكأنها الأخيرة، الرغبة في الفوز والشعور داخل الفريق مميز".

وأردف "قلت للثنائي جويكيريس ومارتينلي بأن يذهب ويفعل ما يجيده ويمنحنا الفوز".

وأتم "الجماهير اليوم كانت رائعة جدا، وأريد من الجميع أن يتركوا اللاعبين يتخذون قراراتهم ويصنعون اللحظة".

وسجل فيكتور جيوكيريس وماكس دومان ثنائية أرسنال.

ووصل جيوكيريس للمساهمة رقم 18 مع أرسنال إذ سجل 16 هدفا وصنع هدفين آخرين.

video:1

⚡ هدف قاتل في الرمق الأخير!



فكتور غيوكيريس يسجل هدف آرسنال في شباك إيفرتون 🎯🔥



لحظة حاسمة تمنح ثلاث نقاط ثمينة للمدفعجية ⚽💥#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/eTP74oLvVX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2026

وأحرز ماكس دومان هدفه الأول مع الفريق.

وأكد أرسنال بهذا الفوز انتصاره في الدور الأول أمام إيفرتون بهدف مقابل لا شيء.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 47 في المركز الثامن وبفارق نقطة عن برينتفورد صاحب المركز السابع.