روسينيور: لا أفهم لماذا لم يحتسب الفيديو ركلة جزاء لنا ضد نيوكاسل

أعرب ليام روسينيور مدرب تشيلسي عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام نيوكاسل، مؤكدًا أن فريقه افتقد اللمسة الحاسمة أمام المرمى رغم خلق العديد من الفرص.

وقال روسينيور في تصريحات عبر شبكة BBC: "النتيجة ليست ما كنا نريده. افتقدنا الحسم في الثلث الأخير من الملعب. في الوقت الحالي اللاعبون لا يحصلون على ما يستحقونه، وعلينا إيجاد طرق لامتلاك جودة أكبر في إنهاء الهجمات".

وأضاف: "في أول 15 دقيقة وصلنا إلى كول بالمر وجواو بيدرو في مراكز جيدة جدًا، لكن الهدف الذي استقبلناه أفقدنا الفاعلية، وكرة القدم تعتمد كثيرًا عليها، وهذا الهدف منحهم الأفضلية".

وتابع: "حاولنا إيجاد حل فني بدلًا من تغيير اللاعبين، لكننا لم ننجح في ذلك الليلة".

وواصل: "الأمور ليست دائمًا رائعة كما تبدو عندما تسير بشكل جيد، كما أنها ليست سيئة للغاية عندما تمر بفترة صعبة. لا أتذكر أن حارسنا روب سانشيز كان لديه الكثير ليقوم به".

وأشار إلى ضرورة الاستعداد للمباريات المقبلة قائلا: "علينا التأكد من تعافي اللاعبين ومراقبة حالتهم لنرى من سيكون جاهزًا للمباراة القادمة أمام باريس سان جيرمان".

وعن تجمع لاعبي تشيلسي في دائرة قبل استئناف اللعب قال: "يتم تضخيم الموضوع كثيرًا. بالنسبة لي هو مجرد علامة احترام بين اللاعبين. كان من المخيب للآمال رؤية الحكم يقف في المنتصف، لا أفهم ذلك، فهذا الأمر ليس موجودًا في القوانين".

كما علق على مطالبة فريقه بركلة جزاء بعد تدخل فولتمايده على كول بالمر قائلا: "لا أفهم كيف لم يتم إلغاء القرار واحتساب ركلة الجزاء".

يُذكر أن تشيلسي سدد 22 كرة في المباراة دون أن يسجل، وهو أكبر عدد من التسديدات للفريق دون تسجيل في مباراة على أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ أبريل 2023 أمام أستون فيلا عندما سدد 27 مرة دون أن يهز الشباك.

وخسر تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج ووسط جماهيره ليتوقف رصيده عند النقطة 48 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

بالتساوي مع ليفربول صاحب المركز السادس والذي أصبح لديه فرصة للتقدم للمركز الخامس إذا فاز على توتنام.

ورفع نيواكسل رصيده إلى النقطة 42 وارتقى للمركز التاسع.

