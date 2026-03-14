روسينيور: لا أفهم لماذا لم يحتسب الفيديو ركلة جزاء لنا ضد نيوكاسل

السبت، 14 مارس 2026 - 22:52

كتب : ذكاء اصطناعي

ليام روسينيور مدرب تشيلسي

أعرب ليام روسينيور مدرب تشيلسي عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام نيوكاسل، مؤكدًا أن فريقه افتقد اللمسة الحاسمة أمام المرمى رغم خلق العديد من الفرص.

وقال روسينيور في تصريحات عبر شبكة BBC: "النتيجة ليست ما كنا نريده. افتقدنا الحسم في الثلث الأخير من الملعب. في الوقت الحالي اللاعبون لا يحصلون على ما يستحقونه، وعلينا إيجاد طرق لامتلاك جودة أكبر في إنهاء الهجمات".

وأضاف: "في أول 15 دقيقة وصلنا إلى كول بالمر وجواو بيدرو في مراكز جيدة جدًا، لكن الهدف الذي استقبلناه أفقدنا الفاعلية، وكرة القدم تعتمد كثيرًا عليها، وهذا الهدف منحهم الأفضلية".

بعد احتساب هدف أتالانتا.. كيفو: اللعنة على الحكم بسبب الهجمات الإيرانية.. الأردن ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا

وتابع: "حاولنا إيجاد حل فني بدلًا من تغيير اللاعبين، لكننا لم ننجح في ذلك الليلة".

وواصل: "الأمور ليست دائمًا رائعة كما تبدو عندما تسير بشكل جيد، كما أنها ليست سيئة للغاية عندما تمر بفترة صعبة. لا أتذكر أن حارسنا روب سانشيز كان لديه الكثير ليقوم به".

وأشار إلى ضرورة الاستعداد للمباريات المقبلة قائلا: "علينا التأكد من تعافي اللاعبين ومراقبة حالتهم لنرى من سيكون جاهزًا للمباراة القادمة أمام باريس سان جيرمان".

وعن تجمع لاعبي تشيلسي في دائرة قبل استئناف اللعب قال: "يتم تضخيم الموضوع كثيرًا. بالنسبة لي هو مجرد علامة احترام بين اللاعبين. كان من المخيب للآمال رؤية الحكم يقف في المنتصف، لا أفهم ذلك، فهذا الأمر ليس موجودًا في القوانين".

كما علق على مطالبة فريقه بركلة جزاء بعد تدخل فولتمايده على كول بالمر قائلا: "لا أفهم كيف لم يتم إلغاء القرار واحتساب ركلة الجزاء".

يُذكر أن تشيلسي سدد 22 كرة في المباراة دون أن يسجل، وهو أكبر عدد من التسديدات للفريق دون تسجيل في مباراة على أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ أبريل 2023 أمام أستون فيلا عندما سدد 27 مرة دون أن يهز الشباك.

وخسر تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج ووسط جماهيره ليتوقف رصيده عند النقطة 48 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

بالتساوي مع ليفربول صاحب المركز السادس والذي أصبح لديه فرصة للتقدم للمركز الخامس إذا فاز على توتنام.

ورفع نيواكسل رصيده إلى النقطة 42 وارتقى للمركز التاسع.

مؤتمر أرتيتا: توقعت تسجيل دومان هدفا في إيفرتون جيوكيريس: شعرنا بالتوتر قبل التقدم.. ودومان صاحب شخصية كبيرة مباراة الدقائق الأخيرة.. أرسنال يخطف الفوز أمام إيفرتون بثنائية مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(1) مانشستر سيتي.. خروج مرموش النتائج السلبية مستمرة.. تشيلسي يخسر من نيوكاسل ومينح ليفربول فرصة للتقدم تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم بجانب هالاند أمام وست هام انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) إيفرتون.. تأكيد الصدارة تشكيل أرسنال - مادويكي وهافيرتز يقودان الهجوم ضد إيفرتون
كرة طائرة – الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر للسيدات بالفوز على دلفي 10 دقيقة | كرة طائرة
مؤتمر أرتيتا: توقعت تسجيل دومان هدفا في إيفرتون 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – الأهلي يحسم قمة دوري السيدات بالفوز على الزمالك 41 دقيقة | كرة يد
جيوكيريس: شعرنا بالتوتر قبل التقدم.. ودومان صاحب شخصية كبيرة 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدير فني للمرة الأولى في مسيرته؟ تقرير: أشلي كول يستعد لتدريب تشيزينا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
روسينيور: لا أفهم لماذا لم يحتسب الفيديو ركلة جزاء لنا ضد نيوكاسل 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد احتساب هدف أتالانتا.. كيفو: اللعنة على الحكم ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب الهجمات الإيرانية.. الأردن ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا ساعة | الوطن العربي
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/525221/روسينيور-لا-أفهم-لماذا-لم-يحتسب-الفيديو-ركلة-جزاء-لنا-ضد-نيوكاسل