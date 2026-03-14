بعد احتساب هدف أتالانتا.. كيفو: اللعنة على الحكم

هاجم كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر بقوة حكم مباراة فريقه ضد أتالانتا.

وتعادل إنتر مع أتالانتا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا بالجولة 29 من الدوري الإيطالي.

واحتسب الحكم هدف تعادل أتالانتا بعد مطالبة لاعبي ومدرب إنتر العودة للفيديو واحتساب خطأ لصالح دينزل دومفريس، إلا أن الحكم رفض الأمر واحتسب الهدف.

ونقلت DAZN كلمات المدرب الروماني قائلا خلال المباراة: "هل أنتم عميان؟ كيف لا ترون ذلك؟".

وأتم "اللعنة عليك أيها الحقير، أصبح أي شخص يحكم في هذا الدوري".

المباراة كانت هي الثانية على التوالي لإنتر التي لا يحقق بها الفوز ببطولة الدوري، بعد الخسارة في المباراة الماضية من ميلان بهدف دون رد.

وتعادل أتالانتا عن طريق نيكولا كرستوفيتش بالدقيقة 82.

التعادل رفع رصيد إنتر للنقطة 68 بفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني والذي خاض مباراة أقل، بينما ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 47 في المركز السابع.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد فيورنتينا يوم الأحد 22 مارس، بينما يلتقي أتالانتا مع هيلاس فيرونا بنفس اليوم.