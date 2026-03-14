بعد احتساب هدف أتالانتا.. كيفو: اللعنة على الحكم

السبت، 14 مارس 2026 - 22:20

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو - إنتر

هاجم كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر بقوة حكم مباراة فريقه ضد أتالانتا.

وتعادل إنتر مع أتالانتا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا بالجولة 29 من الدوري الإيطالي.

واحتسب الحكم هدف تعادل أتالانتا بعد مطالبة لاعبي ومدرب إنتر العودة للفيديو واحتساب خطأ لصالح دينزل دومفريس، إلا أن الحكم رفض الأمر واحتسب الهدف.

بلا فوز للمباراة الثانية.. إنتر يتعادل مع أتالانتا تقرير: مخيتاريان يحسم مستقبله مع إنتر بعد نهاية الموسم تقرير: يوفنتوس يواجه منافسة جالاتاسراي وإنتر ميامي على ضم برناردو سيلفا مودريتش: ميلان كان سينافس إنتر على الصدارة لو انتصرنا بالمباريات الصغيرة

ونقلت DAZN كلمات المدرب الروماني قائلا خلال المباراة: "هل أنتم عميان؟ كيف لا ترون ذلك؟".

وأتم "اللعنة عليك أيها الحقير، أصبح أي شخص يحكم في هذا الدوري".

المباراة كانت هي الثانية على التوالي لإنتر التي لا يحقق بها الفوز ببطولة الدوري، بعد الخسارة في المباراة الماضية من ميلان بهدف دون رد.

وتعادل أتالانتا عن طريق نيكولا كرستوفيتش بالدقيقة 82.

التعادل رفع رصيد إنتر للنقطة 68 بفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني والذي خاض مباراة أقل، بينما ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 47 في المركز السابع.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد فيورنتينا يوم الأحد 22 مارس، بينما يلتقي أتالانتا مع هيلاس فيرونا بنفس اليوم.

كريستيان كيفو إنتر أتالانتا الدوري الإيطالي
مؤتمر أرتيتا: توقعت تسجيل دومان هدفا في إيفرتون جيوكيريس: شعرنا بالتوتر قبل التقدم.. ودومان صاحب شخصية كبيرة مدير فني للمرة الأولى في مسيرته؟ تقرير: أشلي كول يستعد لتدريب تشيزينا روسينيور: لا أفهم لماذا لم يحتسب الفيديو ركلة جزاء لنا ضد نيوكاسل مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(0) إلتشي.. جووووووول هاوسن مباراة الدقائق الأخيرة.. أرسنال يخطف الفوز أمام إيفرتون بثنائية "نريد العدالة لا الامتيازات".. دكة فارغة وتصريحات نارية بعد طرد مدرب في الدوري التركي مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(1) مانشستر سيتي.. خروج مرموش
كرة طائرة – الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر للسيدات بالفوز على دلفي 11 دقيقة | كرة طائرة
مؤتمر أرتيتا: توقعت تسجيل دومان هدفا في إيفرتون 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – الأهلي يحسم قمة دوري السيدات بالفوز على الزمالك 41 دقيقة | كرة يد
جيوكيريس: شعرنا بالتوتر قبل التقدم.. ودومان صاحب شخصية كبيرة 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدير فني للمرة الأولى في مسيرته؟ تقرير: أشلي كول يستعد لتدريب تشيزينا 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
روسينيور: لا أفهم لماذا لم يحتسب الفيديو ركلة جزاء لنا ضد نيوكاسل 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب الهجمات الإيرانية.. الأردن ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا ساعة | الوطن العربي
