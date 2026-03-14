انتهت الكونفدرالية - المصري (1)-(1) بلوزداد.. هدف التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف المصري ضيفه الجزائري في استاد السويس الجديد في العاشرة مساءً.

ويُحسم هوية المتأهل لنصف النهائي بين المصري وشباب بلوزداد يوم الأحد المقبل عندما يلتقيا مجددا في الجزائر.

وسيواجه المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد، الفائز من الزمالك وأوتوهو في الدور نصف النهائي لـ الكونفدرالية.

انتهت

ق 90+1: هدف التعادل للفريق الجزائري بتسديدة قوية من لطفي بوصوار من خارج منطقة الجزاء.

ق 83: القائم الأيمن يمنع التعادل والكرة تتهادى في يد عصام ثروت

ق 69: العارضة تمنع الهدف الثاني برأسية صلاح محسن

ق 56: جوووووووووول أووووووول صلاح محسن يسجل من ركلة جزاء الأول للمصري

ق 54: ركلة جزااااء للمصري لصالح منذر طمين

ق 52: الحكم يعود لتقنية الفيديو بداعي وجود شك لركلة جزاء لمنذر طمين

ق 48: إصابة دغموم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: وصلنا لـ 20 دقيقة والمصري يواصل ضغطه بحثا عن الهدف الأول

بداية اللقاء