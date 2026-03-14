النتائج السلبية مستمرة.. تشيلسي يخسر من نيوكاسل ومينح ليفربول فرصة للتقدم

السبت، 14 مارس 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

تلقى تشيلسي خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي وذلك أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من المسابقة.

وخسر تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج ووسط جماهيره ليتوقف رصيده عند النقطة 48 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

بالتساوي مع ليفربول صاحب المركز السادس والذي أصبح لديه فرصة للتقدم للمركز الخامس إذا فاز على توتنام.

ورفع نيواكسل رصيده إلى النقطة 42 وارتقى للمركز التاسع.

هدف فوز نيوكاسل جاء في الدقيقة 18 عن طريق أنتوني جوردن بصناعة من جو ويلوك.

وتعد الهزيمة هي الثانية على التوالي لتشيلسي بعدما خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب تشيلسي في الجولة المقبلة ضد إيفرتون، بينما يلتقي نيوكاسل مع سندرلاند.

