تشكيل المصري - صلاح محسن يقود ثلاثي هجومي ضد بلوزداد في الكونفدرالية

دفع نبيل الكوكي المدير الفني لـ المصري بثلاثي في الهجوم أمام شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف المصري ضيفه الجزائري في استاد السويس الجديد في العاشرة مساءً.

ويقود أحمد أيمن منصور الثلاثي الدفاعي للفريق، فيما يبدأ صلاح محسن وبجواره منذر طمين وعبد الرحيم دغموم.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد منصور – مصطفى العش – محمد هاشم

الوسط: عمرو سعداوي – محمد مخلوف – محمود حمادة – كريم العراقي

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – صلاح محسن – منذر طمين

وعلى دكة البدلاء: محمد شحاتة – محمد الشامي – كريم بامبو – بونور موجيشا – ميدو جابر – عميد صوافطة – مصطفى زيدان – عمر الساعي – عبد الوهاب نادر.

وتأهل المصري كوصيف للمجموعة الرابعة في الكونفدرالية الإفريقية خلف الزمالك بـ10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

ويُحسم هوية المتأهل لنصف النهائي بين المصري وشباب بلوزداد يوم الأحد المقبل عندما يلتقيا مجددا في الجزائر.

وسيواجه المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد، الفائز من الزمالك وأوتوهو في الدور نصف النهائي لـ الكونفدرالية الإفريقية.