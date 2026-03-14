انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) إيفرتون.. تأكيد الصدارة

السبت، 14 مارس 2026 - 19:21

كتب : FilGoal

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد إيفرتون بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهت المباراة

ق90+7: جووووووووووول ثاني لأرسنال عن طريق ماكس دومان

ق89: جووووووووووووووووووووول لأرسنال جيوكيرس يسجل الهدف الأول

ق77: بيكفورد ينقذ مرمى فريقه من جديد بتسديدة من إيزي

ق64: تسديدة مقوسة من إيزي مرت بجوار القائم

ق61: بيكفورد ينقذ إيفرتون من تسديدة مميزة من بوكايو ساكا

ق50: رايا ينقذ أرسنال من الهدف الأول لإيفرتون

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق17. القائم يمنع فرصة الهدف الأول لإيفرتون بتسديدة رائعة من مكنيل.

ق12. بيكفورد يمنع فرصة الهدف الأول لأرسنال برأسية من ساكا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

