تشكيل أرسنال - مادويكي وهافيرتز يقودان الهجوم ضد إيفرتون

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إيفرتون.

ويلتقي أرسنال مع إيفرتون على ملعب الإمارات بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد بوكايا ساكا ونوني مادويكي كأساسيانز

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: جوريين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل ميجاليس - ريكاردو كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي - إيبريتشي إيزي.

الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - نوني مادويكي.

ويحتل أرسنال حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 43 نقطة.