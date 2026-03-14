تشكيل أرسنال - مادويكي وهافيرتز يقودان الهجوم ضد إيفرتون

السبت، 14 مارس 2026 - 18:24

كتب : FilGoal

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إيفرتون.

ويلتقي أرسنال مع إيفرتون على ملعب الإمارات بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد بوكايا ساكا ونوني مادويكي كأساسيانز

أخبار متعلقة:
تقرير: أرسنال يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد رايس وتيمبر مدرب ليفركوزن: من المحبط أن نتعادل مع أرسنال.. وبالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء تجرع من نفس الكأس.. ليفركوزن يتعادل مع أرسنال بأسلوبه المفضل تشكيل أرسنال - ساكا وإيزي يقودان الهجوم أمام باير ليفركوزن

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: جوريين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل ميجاليس - ريكاردو كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي - إيبريتشي إيزي.

الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - نوني مادويكي.

ويحتل أرسنال حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

نرشح لكم
استراحة الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) إيفرتون.. سوبوسلاي:أتحمل مسؤولية أكبر مقارنة بالموسمين الماضيين في ليفربول مواعيد مباريات السبت 14 مارس - الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. وأرسنال وسيتي وريال مدريد أرتيتا: بن وايت جاهز لمباراة إيفرتون.. وأوديجارد وتروسارد ينتظران التصريح الطبي مؤتمر روسينيور: الأخطاء جزء من كرة القدم.. وأثق في حارسي فريقي مؤتمر كاريك: ماونت جاهز للعودة.. والهزيمة دائما لها شعور مختلف تقرير: أرسنال يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد رايس وتيمبر مؤتمر جوارديولا: سأجري تعديلات على التشكيل.. ومتلهفون للفوز مثل وست هام
أخر الأخبار
بعد التعافي من الإصابة.. جافي جاهز للمشاركة ضد إشبيلية 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر فليك: جافي قد يشارك ضد إشبيلية.. ونتمنى عودة دي يونج عقب التوقف الدولي 30 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) إيفرتون.. ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر للشباب يخوض وديتين ضد الجزائر خلال معسكر مارس ساعة | منتخب مصر
رغم طرد لويس دياز ونيكولاس جاكسون.. بايرن ميونيخ يتعادل مع باير ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
بلا فوز للمباراة الثانية.. إنتر يتعادل مع أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - مادويكي وهافيرتز يقودان الهجوم ضد إيفرتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
استخدم الشرط الجزائي.. موكوينا يرحل عن تدريب مولودية الجزائر 2 ساعة | الوطن العربي
