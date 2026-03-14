تشكيل أرسنال - مادويكي وهافيرتز يقودان الهجوم ضد إيفرتون
السبت، 14 مارس 2026 - 18:24
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إيفرتون.
ويلتقي أرسنال مع إيفرتون على ملعب الإمارات بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد بوكايا ساكا ونوني مادويكي كأساسيانز
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: دافيد رايا.
الدفاع: جوريين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل ميجاليس - ريكاردو كالافيوري.
الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي - إيبريتشي إيزي.
الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - نوني مادويكي.
ويحتل أرسنال حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 43 نقطة.
استراحة الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) إيفرتون.. سوبوسلاي:أتحمل مسؤولية أكبر مقارنة بالموسمين الماضيين في ليفربول مواعيد مباريات السبت 14 مارس - الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. وأرسنال وسيتي وريال مدريد أرتيتا: بن وايت جاهز لمباراة إيفرتون.. وأوديجارد وتروسارد ينتظران التصريح الطبي مؤتمر روسينيور: الأخطاء جزء من كرة القدم.. وأثق في حارسي فريقي مؤتمر كاريك: ماونت جاهز للعودة.. والهزيمة دائما لها شعور مختلف تقرير: أرسنال يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد رايس وتيمبر مؤتمر جوارديولا: سأجري تعديلات على التشكيل.. ومتلهفون للفوز مثل وست هام