الأهلي بالزي اللبني في مواجهة الترجي

السبت، 14 مارس 2026 - 17:51

كتب : FilGoal

أقيم مساء اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة الترجي التونسي ضد الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي غدا الأحد على ملعب رادس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني عن الاتفاق على ارتداء الأهلي للزي اللبني الكامل، مع ارتداء حارس المرمى للون الأخضر.

بينما سيرتدي الترجي القميص زيه التقليدي باللونين الأصفر والأحمر، مع الشورت والجوارب يالسوداء، فيما يرتدي حارس مرماه اللون الزهري.

وكان الأهلي قد تأهل لربع النهائي كمتصدر لمجموعته، بينما تأهل الترجي في المركز الثاني من مجموعته.

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم السبت 21 مارس دون حضور جماهيري.

