معتمد جمال: كنت أتمنى تحقيق نتيجة أفضل ضد أوتوهو.. وسنظهر بشكل مختلف في الإياب

السبت، 14 مارس 2026 - 17:32

كتب : FilGoal

يرى معتمد جمال مدرب الزمالك أن الطقس وأرضية الملعب أثرت على أداء فريقه ضد أوتوهو.

وتعادل الزمالك مع أوتوهو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال معتمد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كنت أتمنى تحقيق نتيجة أفضل خلال مواجهة أوتوهو، ولكنت سنخوض مباراة الإياب في القاهرة، وبكل تأكيد هي صعبة ولكن سنعمل على حسمها مبكرا للتخلص من الضغط".

وواصل "درسنا أتوهو جيدا قبل المباراة وعلمنا نقاط القوة والضعف لديهم، وخضنا مباراة صعبة ضد فريق قوي بخلاف تأثرنا بظروفغ الملعب والطقس الحارس".

وتابع "مباراة الإياب ستختلف لأننا سنلعب ضد أوتوهو فقط مع الاستفادة من دعم جماهيرنا".

وشدد "الزمالك من أكثر الأندية تتويجا بالبطولات الإفريقية ولا يوجد حديث عن الضغط، نعلم جيدا ما يجب فعله في الإياب وسنستعد لها بالشكل المناسب".

وأتم "أشكر أوتوهو على حسن الاستضافة، المباراة كانت صعبة على الفريقين وأوتوهو وصل لربع النهائي عن جدارة، وأعد جماهير الزمالك بتقديم أداء أفضل في الإياب".

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد 22 مارس على استاد القاهرة.

