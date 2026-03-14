قذيفة الدباغ تعيد الزمالك من الكونغو بتعادل إيجابي مع أوتوهو

عاد الزمالك من الكونغو بتعادل مع أوتوهو بهدف لكل فريق، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل عدي الدباغ هدف الزمالك، بينما أحرز تشارليس أتيبو هدف أوتوهو.

وسيدخل الأبيض مباراة الإياب وهو يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل بدون أهداف من أجل التأهل لنصف النهائي.

التشكيل

بدأ الزمالك بثلاثي هجومي مكون من عدي الدباغ وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية

أحداث المباراة

البداية كانت متوازنة مع محاولات لكلا الفريقين، لكن دون خطورة تذكر على المرمى.

وفي الدقيقة 13 تقدم أوتوهو بالهدف الأول عن طريق تشارليس أتيبو من ركلة حرة مباشرة.

وأهدر عدي الدباغ فرصة هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس في الدقيقة 17.

وبعد 4 دقائق منع محمد إبراهيم فرصة الهدف الثاني بعد خطأ من حسام عبد المجيد، ولكن إبراهيم أنقذ الفرصة قبل وصول الكرة لمهاجم أوتوهو أمام المرمى.

وفي الدقيقة 32 سجل عدي الدباغ هدف التعادل للزمالك بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى مستغلا تمريرة أمامية من أحمد ربيع.

ووصل الدباغ إلى هدفه التاسع بقميص الزمالك منذ بداية الموسم الحالي.

في الشوط الثاني ضغط الزمالك من البداية وسجل سيف الجزيري هدفا في الدقيقة 48، لكنه لم يُحتسب لوجوده في وضعية تسلل.

ودخل خوان بيزيرا بديلا لسيف الجزيري في الدقيقة 61.

وكاد أوتوهو أن يتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 64 بفرصة مهدرة على مرتين.

وأجرى الزمالك تبديلين جديدين بمشاركة أحمد شريف ومحمد السيد بدلا من شيكو بانزا وأحمد ربيع في الدقيقة 68.

وأهدر محمد السيد انفرادا بالمرمى في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من خوان بيزيرا.

وضغط أوتوهو في الوقت المتبقي من عمر المباراة لمحاولة تسجيل هدف الفوز، وكانت الفرصة الأخطر من جراسي مافونجو بتسديدة في الدقيقة 94 مرت بجوار المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وستقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم الأحد 22 مارس.