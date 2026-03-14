الشناوي: غياب الجماهير عن الإياب محزن.. وندرك أهمية مواجهة الترجي

السبت، 14 مارس 2026 - 16:14

كتب : FilGoal

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على جاهزية فريقه لمواجهة الترجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي غدا الأحد على ملعب رادس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأهلي استعد بشكل جيد للمباراة، وجميع اللاعبين يدركون أهمية المواجهة وقيمتها في مشوار البطولة، والهدف هو تحقيق نتيجة إيجابية في تونس".

وواصل "الجماهير تمثل عاملا مهما جدا للاعبين وتمنح الحافز داخل الملعب، وغيابها سيؤثر بكل تأكيد عن مباراة الإياب، وهو أمر محزن للجميع، لكن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في جميع الأحوال".

وتابع "مباريات الأهلي والترجي دائما ما تكون قوية وصعبة نظرا لتاريخ الفريقين في البطولة، ولدينا الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواجهة".

وأضاف " جميع لاعبي الأهلي في حالة تركيز شديد قبل المباراة، ومحمد بن رمضان يملك خبرات كبيرة تساعده على التعامل مثل هذه الضغط في المباريات الكبيرة".

وشدد "الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز باللقب، ومهما تغيرت الأجيال يبقى هدف النادي ثابتا، وهو المنافسة على كل البطولات وتحقيقها".

وأتم "الأهلي سيخوض مباراتين قويتين ضد الترجي في تونس وفي القاهرة، ونركز فقط على المباراة المقبلة من أجل العودة بنتيجة إيجابية تقربنا من نصف النهائي".

