سوبوسلاي:أتحمل مسؤولية أكبر مقارنة بالموسمين الماضيين في ليفربول

يرى دومينيك سوبوسلاي أنه بات يتحمل مسؤولية أكبر في لفيربول خلال الموسم الحالي عن الموسمين الماضيين.

دومينيك سوبوسلاي

ويلعب سوبوسلاي في ليفربو منذ صيف 2023 قادما من لايبزج.

وقال دومينيك سوبوسلاي عبر موقع ليفربول الرسمي: "لعبت في مراكز مختلفة كثيرا، وأعتقد أن هذه نقطة إيجابية بالنسبة لي لأنني أستطيع اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب".

وأضاف "بصراحة، أريد فقط أن أكون داخل الملعب وأساعد الفريق، وربما أتحمل مسؤولية أكبر مقارنة بالموسمين الماضيين".

وأتم النجم الجري تصريحاته "أتطلع كثيرا إلى المباريات المقبلة، ونحاول العودة إلى الطريق الذي كنا عليه في الشهر الماضي".

وحصد سوبوسلاي جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر فبراير باختيار الجمهور.

وتلك المرة الرابعة التي يحصل سوبوسلاي على جائزة لاعب الشهر في صفوف الريدز هذا الموسم.

ولعب سوبوسلاي 40 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، وسجل 10 اهداف وصنع 8 آخرين بجميع المسابقات.

ويستعد ليفربول لاستقبال توتنام في تمام السادسة والنصف مساء الأحد، في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، نفس رصيد تشيلسي الذي يسبقه في المركز الخامس بفارق الأهداف.

أما توتنام فيحتل المركز الـ16 برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مركز الهبوط.

