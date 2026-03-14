المنتخب السعودي ينتظر ردا قطريا خلال 48 ساعة.. وخطة بديلة لمواجهة مصر وصربيا

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الاتحاد القطري سيحدد خلال 48 ساعة مصير البطولة التحضيرية التي من المقرر أن يستضيفها.

وذكرت التقارير أن هناك بوادر جيدة لإقامة البطولة بعد استئناف منافسات بطولة الدوري القطري.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المنتخب السعودي سيواجه منتخبي مصر وصربيا في جدة في خطة بديلة حال تعثر إقامة بطولة قطر.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "تم إبلاغ اتحاد الكرة بشكل شفهي بعدم إقامة معسكر منتخب مصر في قطر". (طالع التفاصيل)

وأوضح المصدر "الأمر الآن في يد هاني أبو ريدة لحسم الخطة البديلة لإقامة المعسكر في مارس".

واختتم المصدر تصريحاته "هناك اتصالات مع التوأم حسام وإبراهيم حسن سواء إقامة المعسكر في القاهرة ومواجهة السعودية أو اللعب خارج مصر ضد منتخبين أوروبيين".

وأعلنت قطر في وقت سابق إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل كافة البطولات بدءا من الأحد 1 مارس وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف منافسات المسابقة بداية من اليوم الخميس بعد توقف بسبب الأحداث الراهنة من حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، عن اقتراب إقامة مباراة إسبانيا والأرجنتين في كأس فيناليسيما، في العاصمة مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتفاق مبدئي لإقامة المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو بدلا من إقامتها في قطر.

وكان مقررًا أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.