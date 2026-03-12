مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تم إبلاغنا شفهيا بإلغاء معسكر قطر.. وهذه الحلول المطروحة

الخميس، 12 مارس 2026 - 14:59

كتب : محمد جمال

حسام حسن - محمد صلاح - منتخب مصر في المغرب

يبدأ اتحاد الكرة التحضير لمعسكر منتخب مصر في مارس الجاري بعدما تم إبلاغه بشكل شفهي بإلغاء إقامة المعسكر في قطر.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تم إبلاغ اتحاد الكرة بشكل شفهي بعدم إقامة معسكر منتخب مصر في قطر".

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات.. وسبورتنج يقصي الزمالك منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني يلمح لانسحاب بلاده من كأس العالم 2026 مواجهة لبيراميدز قبل الجيش الملكي.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر كرة طائرة - الكشف عن نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس مصر للرجال

وأوضح المصدر "الأمر الآن في يد هاني أبو ريدة لحسم الخطة البديلة لإقامة المعسكر في مارس".

واختتم المصدر تصريحاته "هناك اتصالات مع التوأم حسام وإبراهيم حسن سواء إقامة المعسكر في القاهرة ومواجهة السعودية أو اللعب خارج مصر ضد منتخبين أوروبيين".

وأعلنت قطر في وقت سابق إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل كافة البطولات بدءا من الأحد 1 مارس وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف منافسات المسابقة بداية من اليوم الخميس بعد توقف بسبب الأحداث الراهنة من حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، عن اقتراب إقامة مباراة إسبانيا والأرجنتين في كأس فيناليسيما، في العاصمة مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتفاق مبدئي لإقامة المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو بدلا من إقامتها في قطر.

وكان مقررًا أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.

منتخب مصر معسكر قطر
نرشح لكم
منتخب الناشئين يتعادل سلبيا مع رع استعدادا لتصفيات إفريقيا مصدر من المنتخب لـ في الجول: الجهاز الفني يحسم موقفه من معسكر قطر اليوم منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني يلمح لانسحاب بلاده من كأس العالم 2026 "لمصلحة اللاعب".. منتخب الشباب يقرر إعفاء حمزة عبد الكريم من المعسكر المقبل وفد من اتحاد الكرة يزور أمريكا للتجهيز للمشاركة في كأس العالم الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال إفريقيا اتحاد الكرة: لم نتفاوض على نقل ودية مصر والسعودية من قطر حتى هذه اللحظة تقرير: فيفا يرفض اقتراح زيادة عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بمنافسات كأس العالم
أخر الأخبار
مدير روما: لانس لم يطلب ضم سعود عبد الحميد بشكل نهائي 16 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: الأرجنتين ترفض إقامة مباراة كأس فيناليسيما في برنابيو 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مستغلا علاقته بـ ساني وجوندوجان.. جالاتا سراي يرغب في ضم برناردو سيلفا 29 دقيقة | ميركاتو
كرة نسائية - مهيرة علي تنتقل من مسار إلى بطل الدوري الصيني 55 دقيقة | رياضة نسائية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تم إبلاغنا شفهيا بإلغاء معسكر قطر.. وهذه الحلول المطروحة ساعة | منتخب مصر
لم تنتظر الملحق.. السويد تمدد عقد جراهام بوتر حتى 2030 ساعة | الكرة الأوروبية
صدمة لبايرن ميونيخ.. حكم ألماني: يويفا يفتح تحقيقا مع كيميتش وأوليسي على غرار راموس ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تطير إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525078/مصدر-من-اتحاد-الكرة-لـ-في-الجول-تم-إبلاغنا-شفهيا-بإلغاء-معسكر-قطر-وهذه-الحلول-المطروحة