مدرب بلوزداد: نعاني من غيابين مؤثرين أمام المصري.. لكننا جاهزون

شدد عزيز عباس المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي شباب بلوزداد الجزائري على جاهزية فريقه لخوض مواجهة المصري رغم غياب عنصرين مؤثرين عن الفريق.

ويحل بلوزداد ضيفا على المصري في العاشرة مساء اليوم السبت ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال عزيز عباس المدرب المساعد لشباب بلوزداد عبر الإذاعة الجزائرية: "ندخل مباراة المصري بتركيز شديد، لكننا نعاني من غياب بعض الأسماء المؤثرة".

وأضاف "شعيب كداد ركيزة أساسية ولاعب قوي دفاعيا، بينما يتمتع نوفل خاسف بإمكانيات كبيرة، وغيابهما عن المباراة أمر مؤسف بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "بغض النظر عن ذلك، نحن نملك قواما جيدا من اللاعبين، وسنلعب المباراة بكل قوة ونقدم أفضل ما لدينا في ظل العناصر المتاحة".

وتأهل المصري كوصيف للمجموعة الرابعة في الكونفدرالية الإفريقية خلف الزمالك بـ10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

وسيواجه المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد، الفائز من الزمالك وأوتوهو في الدور نصف النهائي لـ الكونفدرالية الإفريقية.