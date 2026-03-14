مواعيد مباريات السبت 14 مارس - الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. وأرسنال وسيتي وريال مدريد

السبت، 14 مارس 2026 - 10:36

كتب : FilGoal

ناصر منسي - جوان بيزيرا - الزمالك - الاتحاد السكندري

يشهد اليوم السبت الموافق 14 مارس 2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات اليوم 14 مارس 2016 والقنوات الناقلة.

ويحل الزمالك ضيفا على أوتوهو الكونغولي في ذهاب ربع نهائي البطولة الكونفدرالية.

فيما يستقبل المصري نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الدور ذاته.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال ضد إيفرتون، ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام يونايتد.

بينما يلعب تشيلسي ضد نيوكاسل في مباراة مرتقبة.

وفي الدوري يستضيف ريال مدريد نظيره إلتشي على ملعب سنتياجو برنابيو.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الكونفدرالية

أوتوهو الكونغولي × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

المصري × شباب بلوزداد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الإنجليزي

أرسنال × إيفرتون.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × وست هام.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × إلتشي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

مواعيد مباريات السبت 14 مارس - الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. وأرسنال وسيتي وريال مدريد ساعة | الكرة الإفريقية
