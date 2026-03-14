مدرب الجيش الملكي: ما حدث أمام بيراميدز لم يعجبني

السبت، 14 مارس 2026 - 02:21

كتب : FilGoal

ألكسندر سانتوس - الجيش الملكي

أوضح ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي المغربي أن ما حدث خلال مباراته ضد بيراميدز لم يعجبه.

وفرض بيراميدز التعادل على الجيش الملكي بنتيجة 1-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في لقاء أقيم بالمغرب.

وقال مدرب الجيش الملكي عبر بي إن سبورتس: "لا أتفق مع ما حدث في اللقاء، كان هناك لحظات صعبة، الهدف جاء من خطأ ومن ضربة حظ لبيراميدز".

وأضاف "يجب أن نفخر بأنفسنا وسنخوض مباراة العودة بقوة في مصر وسنكون جاهزين بنفس الشجاعة والكثافة العددية لأنها مباراة ستقودنا للمربع الذهبي".

وأتم "كان علينا أن ننهي الفرص لكن ما حدث في المباراة لم يعجبني".

ومن جانبه قال أحمد حمودان لاعب الجيش الملكي عبر نفس القناة: "نتيجة إيجابية لنا رغم التعادل، وغياب الجماهير أثر علينا، وننتظرهم في المباريات المقبلة وسنقدم كل ما لدينا في الإياب من أجل التأهل".

وسجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" هدف بيراميدز، بينما أحرز أحمد حمودان هدف الجيش الملكي.

وخاض الجيش الملكي اللقاء على أرضه بدون حضور جماهيري عقب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتواجه الفريقان الموسم الماضي في نفس الدور، لكن انتهت مباراة الذهاب في مصر بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وستقام مباراة الإياب التاسعة مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي.

