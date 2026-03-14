دوري أبطال إفريقيا – بيراميدز يقتنص تعادلا ثمينا أمام الجيش الملكي

تعادل بيراميدز مع منافسه الجيش الملكي المغربي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" هدف بيراميدز، بينما أحرز أحمد حمودان هدف الجيش الملكي.

وخاض الجيش الملكي اللقاء على أرضه بدون حضور جماهيري عقب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتواجه الفريقان الموسم الماضي في نفس الدور، لكن انتهت مباراة الذهاب في مصر بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وافتتح حمودان النتيجة في الدقيقة الثامنة بعد توغل من الجانب الأيسر ثم سدد من داخل منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

وتعادل زلاكة في الدقيقة 52 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

وأهدر أحمد عاطف "قطة" فرصة سانحة للتسجيل بعد عرضية أرضية من زلاكة شتتها مدافع الجيش الملكي من أمام لاعب بيراميدز.

واتسمت المباراة بقلة الفرص على مرمى الفريقين.

وستقام مباراة الإياب التاسعة مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي.