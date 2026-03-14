الخسارة الثانية تواليا.. الرياض يقلب تأخره إلى فوز على اتحاد جدة

السبت، 14 مارس 2026 - 00:14

كتب : FilGoal

الرياض

قلب الرياض تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل يوسف النصيري هدف اتحاد جدة الوحيد، بينما أحرز لياندرو أنتونيس وتوزي ومامادو سيلا أهداف الرياض.

وخسر اتحاد جدة للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري بعد الهزيمة من أهلي جدة في الدربي 3-1.

أخبار متعلقة:
بينما كسر الرياض سلسلة الخسائر الماضية، إذ خسر 3 مباريات متتالية في الدوري من الشباب وأهلي جدة وضمك.

وافتتح النصيري النتيجة مبكرا في الدقيقة الرابعة من رأسية عقب عرضية من روجر فيرنانديس.

وفي الدقيقة 48 تعادل أنتونيس بعد خطأ فادح من بردراج رايكوفيتش حارس مرمى اتحاد جدة في التصدي لكرة لترتد إلى أنتونيس ويسكنها الشباك.

وتقدم توزي للرياض في الدقيقة 80 بعد ارتداد الكرة له ليسددها في المرمى.

وتصدى رايكوفيتش لركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نفذها سيلا لكنه عاد وسجلها بعد ارتدادها له.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الرياض للنقطة 19 في المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 42 في المركز السادس.

الدوري السعودي اتحاد جدة الرياض
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525169/الخسارة-الثانية-تواليا-الرياض-يقلب-تأخره-إلى-فوز-على-اتحاد-جدة