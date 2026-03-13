تشكيل الجيش الملكي – يوسف الفحلي يقود الهجوم أمام بيراميدز

الجمعة، 13 مارس 2026 - 23:20

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش الملكي

أعلن ألكسندر سانتوس المدير الفني للجيش الملكي المغربي تشكيل فريقه أمام بيراميدز.

ويلعب الجيش الملكي بعد قليل ضد منافسه بيراميدز في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الجيش الملكي اللقاء بدون حضور جماهيري عقب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويقود يوسف الفحلي الهجوم بجانب زين الدين ديراج وخالد أيت أورخان.

وجاء التشكيل كالتالي:

المرمى: أحمد رضا تكناوتي

الدفاع: تو كارنيرو – يونس عبد الحميد – مروان الوداني – فالو ميندي

الوسط: أنس باش – أحمد حمودان - عبد الفتاح حدراف

الهجوم: زين الدين ديراج – يوسف الفحلي – خالد أيت أورخان

وستقام مباراة الإياب التاسعة مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

