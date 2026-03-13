تشكيل بيراميدز - توفيق ظهير أيسر ضد الجيش الملكي.. وناصر ماهر يقود الوسط

الجمعة، 13 مارس 2026 - 23:05

كتب : FilGoal

يبدأ أحمد توفيق في مركز الظهير الأيسر مع بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الجيش الملكي اللقاء بدون حضور جماهيري عقب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - ناصر ماهر - أحمد عاطف "قطة" - محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا – يوسف إبراهيم "أوباما" - مروان حمدي - دودو الجباس - باسكال فيري.

وستكون الثالثة أمام بيراميدز بعد أن أوقعتهما القرعة وجها لوجه.

وستقام مباراة الإياب التاسعة مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

أحمد توفيق دوري أبطال إفريقيا بيراميدز
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525164/تشكيل-بيراميدز-توفيق-ظهير-أيسر-ضد-الجيش-الملكي-وناصر-ماهر-يقود-الوسط