طريق الأهلي - صنداونز يقسو على استاد مالي بثلاثية ويقترب من نصف النهائي

الجمعة، 13 مارس 2026 - 22:04

كتب : FilGoal

صن داونز

حقق فريق صنداونز الجنوب إفريقي انتصارا كبيرا أمام استاد الملعب المالي بنتيجة 3-0 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية صنداونز كل من: خوليسو موداو، وبرايان مونيز، وإكرام رايندرز.

وسيواجه المتأهل من مباراة صنداونز واستاد مالي الفائز من الأهلي والترجي في الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيخوض صنداونز مباراة العودة في مالي يوم الجمعة المقبل الموافق 20 مارس لحسم التأهل للدور المقبل.

وأحرز خوليسو موداو الهدف الأول لـ صنداونز في الدقيقة 34 وألغاه الحكم بداعي التسلل، لكن تدخلت تقنية الفيديو واحتسب الهدف في الدقيقة 36 بصناعة من آرثر سيلس.

وعزز تقدم الفريق الجنوب إفريقي بهدف ثاني عن طريق برايان مونيز في الدقيقة 54، بصناعة من نونو سانتوس.

وأكد إكرام رايندرز انتصار صنداونز بالهدف الثالث وقام الحكم بإلغاؤه بداعي التسلل لكن تقنية الفيديو من جديد أكدت الهدف بصناعة ثانية من نونو سانتوس.

ليحقق الفريق انتصارا هاما في مباراة الذهاب بانتظار لقاء الإياب الأسبوع المقبل لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي للمرة العاشرة في تاريخ الفريق الجنوب إفريقي وانتظار المتأهل من الأهلي والترجي.

صنداونز استاد مالي دوري أبطال إفريقيا
