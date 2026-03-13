تقرير: أرسنال يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد رايس وتيمبر

بدأ أرسنال مفاوضاته مع ديكلان رايس ويورين تيمبر لتجديد عقديهما.

وبحسب بي بي سي سبورت، فإن أرسنال في مفاوضات مع الثنائي ديكلان رايس ويورين تيمبر لتجديد عقده قبل انتهاء الموسم الحالي.

ووفقا لبي بي سي سبورت، فإن النادي الإنجليزي يعرض على رايس 240 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وينتهي عقد رايس في صيف 2028.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى أرسنال قادما من وست هام في صيف 2023 مقابل 116 مليون يورو.

وخاض رايس 41 مباراة خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 11 آخرين.

وإجمالا، لعب رايس 144 مباراة مع أرسنال وسجل 20 هدفا وصنع 31.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

بينما يأتي إيفرتون في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.