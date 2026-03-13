إيقاف الكوكي وتغريم الزمالك.. الكشف عن عقوبات الجولة 15 المؤجلة من الدوري

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش والأهلي:

إيقاف يحيى مصطفى لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الجونة والمصري:

إيقاف نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد.

مباراة إنبي والزمالك:

إيقاف أحمد صبيحة لاعب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه لفت نظر لنادي الزمالك، وتوقيع غرامة مالية عليه، قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب قذف زجاجات المياه أو أي أشياء صلبة، داخل الملعب على الحكم او أيا من مسؤولي المباراة.

مباراة زد أف سي ومودرن سبورت:

إيقاف أحمد طارق، لاعب فريق زد أف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عماد حمدي لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد الزغبي، إداري فريق مودرن سبورت مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد كما تم توجيه لفت النظر له، وتوقيع عقوبة مالية أخرى عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب عدم تنفيذ تعليمات الحكم، أو التذمر، والاعتراض على قرارت الحكم.

وبع نهاية المرحلة الأولى من الدوري، ستقام المرحلة الثانية بنظام المجموعتين، إذ ستضم مرحلة المنافسة على اللقب الـ 7 فرق الأوائل في الترتيب، فيما يتنافس 14 فريقا على تفادي الهبوط.

وأسفرت قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري عن مواجهات صعبة في مرحلة المنافسة على اللقب.

وأقيمت القرعة في أحد الفنادق وشهد إقامة قرعة مرحلتي المنافسة على اللقب وتفادي الهبوط للدرجة الثانية.

