إيقاف الكوكي وتغريم الزمالك.. الكشف عن عقوبات الجولة 15 المؤجلة من الدوري

الجمعة، 13 مارس 2026 - 19:48

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري.

وقررت الرابطة تغريم نادي الزمالك بسبب سلوك جماهيره خلال مواجهة إنبي.

كما قررت إيقاف نبيل الكوكي مدرب المصري بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الجونة.

أخبار متعلقة:
رابطة الأندية تعلن موعد قرعة المرحلة النهائية لـ الدوري المصري 2025-26 رابطة الأندية تحدد موعد قرعة المرحلة الثانية من الدوري مصدر من الزمالك لـ في الجول: تواصلنا مع رابطة الأندية للاستفسار عن قرار تغيير موعد مباراة سموحة المصري يرفض قرار رابطة الأندية بشأن موعد مباراة وادي دجلة

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش والأهلي:

إيقاف يحيى مصطفى لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الجونة والمصري:

إيقاف نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد.

مباراة إنبي والزمالك:

إيقاف أحمد صبيحة لاعب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه لفت نظر لنادي الزمالك، وتوقيع غرامة مالية عليه، قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب قذف زجاجات المياه أو أي أشياء صلبة، داخل الملعب على الحكم او أيا من مسؤولي المباراة.

مباراة زد أف سي ومودرن سبورت:

إيقاف أحمد طارق، لاعب فريق زد أف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عماد حمدي لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد الزغبي، إداري فريق مودرن سبورت مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد كما تم توجيه لفت النظر له، وتوقيع عقوبة مالية أخرى عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب عدم تنفيذ تعليمات الحكم، أو التذمر، والاعتراض على قرارت الحكم.

وبع نهاية المرحلة الأولى من الدوري، ستقام المرحلة الثانية بنظام المجموعتين، إذ ستضم مرحلة المنافسة على اللقب الـ 7 فرق الأوائل في الترتيب، فيما يتنافس 14 فريقا على تفادي الهبوط.

وأسفرت قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري عن مواجهات صعبة في مرحلة المنافسة على اللقب.

وأقيمت القرعة في أحد الفنادق وشهد إقامة قرعة مرحلتي المنافسة على اللقب وتفادي الهبوط للدرجة الثانية.

للاطلاع على الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب من هنا.

الأهلي الزمالك الدوري المصري رابطة الأندية المصرية
نرشح لكم
محمود حمادة: جاهزون لمواجهة شباب بلوزداد.. وجماهير المصري تمنحنا الدوافع الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وشباب بلوزداد مدرب المصري: تأثرنا بضغط المباريات.. ونسعى لتحقيق الكونفدرالية مران الزمالك - جلسة معتمد جمال.. وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لـ أوتوهو الكونغولي المساكني وساس جاهزان لمواجهة الأهلي.. وبوميل يحسم مصيرهما مؤتمر جابر: 3 صعوبات تواجهنا أمام أوتوهو.. وملتزمون بتعليمات المدرب مؤتمر معتمد جمال: حضرنا إلى الكونغو بعقلية الفوز.. ومعتادون على اللعب تحت ضغوط الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة أوتوهو والزمالك
أخر الأخبار
بث مباشر دوري المحترفين لكرة اليد - الأهلي (6)-(3) الزمالك.. تفوق مبكر 17 دقيقة | كرة يد
مؤتمر أربيلوا: كورتوا أفضل حارس في تاريخ ريال مدريد.. والتعثر قادم لا محالة 42 دقيقة | الدوري الإسباني
محمود حمادة: جاهزون لمواجهة شباب بلوزداد.. وجماهير المصري تمنحنا الدوافع 43 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وشباب بلوزداد ساعة | الكرة المصرية
إيقاف الكوكي وتغريم الزمالك.. الكشف عن عقوبات الجولة 15 المؤجلة من الدوري ساعة | الكرة المصرية
مدرب المصري: تأثرنا بضغط المباريات.. ونسعى لتحقيق الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
الشعباني: سنلعب أمام الهلال بذكاء.. وحلم نصف النهائي أكبر حافز لنا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب الهلال السوداني: سنواصل طريقتنا الهجومية أمام نهضة بركان.. وكرة القدم لا تعتمد على التاريخ 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/525151/إيقاف-الكوكي-وتغريم-الزمالك-الكشف-عن-عقوبات-الجولة-15-المؤجلة-من-الدوري