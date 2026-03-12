الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26

أسفرت قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري عن مواجهات صعبة في مرحلة المنافسة على اللقب.

وأقيمت القرعة في أحد الفنادق وشهد إقامة قرعة مرحلتي المنافسة على اللقب وتفادي الهبوط للدرجة الثانية.

وستقام المرحلة الثانية بنظام المجموعتين، إذ ستضم مرحلة المنافسة على اللقب الـ 7 فرق الأوائل في الترتيب، فيما يتنافس 14 فريقا على تفادي الهبوط.

وحجزت بالفعل فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا وإنبي وسموحة بطاقة التأهل لمرحلة المنافسة على اللقب.

فيما ضمنت فرق زد ووادي دجلة الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية وفاركو الإسماعيلية المنافسة على الهروب من الهبوط.

ويهبط آخر 4 فرق بنهاية الموسم الجاري إلى دوري المحترفين فيما يصعد 3 فرق للموسم المقبل ليصبح عدد فرق الدوري حينها 20 فريقا.

وإليكم جدول مباريات مرحلة المنافسة على اللقب

وإليكم مواعيد جدول المنافسة على الهبوط