الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26

الخميس، 12 مارس 2026 - 20:37

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري 2025

أسفرت قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري عن مواجهات صعبة في مرحلة المنافسة على اللقب.

وأقيمت القرعة في أحد الفنادق وشهد إقامة قرعة مرحلتي المنافسة على اللقب وتفادي الهبوط للدرجة الثانية.

وستقام المرحلة الثانية بنظام المجموعتين، إذ ستضم مرحلة المنافسة على اللقب الـ 7 فرق الأوائل في الترتيب، فيما يتنافس 14 فريقا على تفادي الهبوط.

وحجزت بالفعل فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا وإنبي وسموحة بطاقة التأهل لمرحلة المنافسة على اللقب.

فيما ضمنت فرق زد ووادي دجلة الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية وفاركو الإسماعيلية المنافسة على الهروب من الهبوط.

ويهبط آخر 4 فرق بنهاية الموسم الجاري إلى دوري المحترفين فيما يصعد 3 فرق للموسم المقبل ليصبح عدد فرق الدوري حينها 20 فريقا.

وإليكم جدول مباريات مرحلة المنافسة على اللقب

May be an image of ‎text that says '‎دورگ Mile EPL مباريات الجولة 1 المجموعة الأولى الحمعة 2026-04-03 الجمعة 2026-04-03 2026- CLEOPATRA 08:00 ستاد المقاولون العرب 05:00 ستاد برج العرب زربعاء 15 04 2026 08:00 ستاد برج العرب #دوري_@ #دوري_elin nile النديكامصريے امريت العطي المطبف_لتبهافده المدم အမမှေ်သာ်း‎'‎

May be an image of ‎text that says '‎دورک Tile EPL مباريات الجولة 2 المجموعة الأولى الثلاثاء 2026-04-07 CLEOPATRA الثلاثاء 2026-04-07 2026- 08:00 ستاد بترو بتروسبورت 05:00 الجديد ستاد اسويس الثلاثاء 2026-04-0 07 04- 2026- 08:00 ستاد القاهرة #دوري# دوري_elin? nile_ الندیكامصرید العب الململتهافد မသှ်သ‎'‎

May be an image of ‎text that says '‎دورک Tile EPL مباريات الجولة 3 المجموعة الأولى الخميس 2026-04-23 الأربعاء 22 04 2026- 05:00 CLEOPATRA ستاد السويس الجديد 08:00 ستاد برج العرب الخميس 23 04 2026 08:00 ستاد القاهرة #دوري# #دوري_elin? nile_ اللدبكامصريے لمكريت العصي المطبهت_لتبولفده ายลัน‎'‎

May be an image of ‎football and ‎text that says '‎دورى EPL Tile 4 الجولة مباريات الأولى المجموعة 2026-04-27 2026- 27 الإثنين 2026- 04 27 الإثنين 08:00 يونيو 30 ستاد 05:00 الجديد السويس ستاد 2026 04 04-27 27 الإثنين 08:00 القاهرة ستاد nile دوري_elin دوري# အာမှန်းသ لمكريت اللدبكامحريے المطبف_لتبهافده‎'‎‎

May be an image of ‎text that says '‎EPL دورگ Mile 5 الجولة مباريات الأولى المجموعة 2026- 2026-05-01 الجمعة 2026 05- 01 الجمعة CLEOPATRA 05:00 العرب برج ستاد 05:00 يوليو 30 ستاد 2026- 05 01 الجمعة 08:00 القاهرة ستاح nile #دوري_elin دوری# ายลัน مصريت اللدبكامحريے المطبف_لتبهافده‎'‎

May be an image of ‎text that says '‎دورگ Tile EPL مباريات الجولة 6 المجموعة الأولى الثلاثاء 2026-05-05 الثلاثاء 2026-05-05 2026- يحدد لاحقاً ستاد القاهرة يحدد لاحقاً ستاد برج العرب الثلاثاء 2026-05-05 05-05 2026 CLEOPATRA يحدد لاحقاً ستاد هيئة قناة السويس #دوري nile دوري_elin الندیكامحریی عصریت لمي لعسمتلتهوالفدم สมยลิด‎'‎

May be an image of ‎text that says '‎دورگ Mile EPL مباريات الجولة 7 المجموعة الأولى الأربعاء 2026-05-2 20 05 2026- CLEOPRTRAT الأربعاء 20 05 2026 يحدد لاحقاً ستاد القاهرة SDAMIDO يحدد لاحقاً ستاط 30 يونيو الأربعاء 20 05 2026 يحدد لاحقاً ستاد برج العرب دوری# #دوري_elin nile العطيى العسبس الملعفلتولفدم اللدلنامكريت اسعيية‎'‎

وإليكم مواعيد جدول المنافسة على الهبوط

الدوري المصري قرعة الدوري المصري
