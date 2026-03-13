مدرب المصري: تأثرنا بضغط المباريات.. ونسعى لتحقيق الكونفدرالية

كشف نادر الهبيري المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي المصري عن تأثر الفريق بضغط المباريات وضيق الوقت بسبب المنافسة على أكثر من بطولة.

ويستعد المصري لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب الدور ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية غدا السبت على استاد السويس الجديد في تمام العاشرة مساء.

وقال الهبيري في المؤتمر الصحفي: "الفريق تأثر كثيرا بضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة، ونسعى لتجهيز جميع اللاعبين رغم ضيق الوقت".

وواصل "لدينا معلومات وافية عن فريق شباب بلوزداد والمباراة ستكون صعبة للغاية، وهدفنا في النهاية هو التتويج بالبطولة وإسعاد جماهيرنا العظيمة".

وأردف "جماهير المصري هي التي ستصنع الفارق، والجميع داخل الفريق يسعى لاسعادهم، واللاعبون على أعلى درجة من التركيز والجميع جاهز لخوض المباراة".

وأتم "بذلنا جهدا كبيرا في دور المجموعات حتى نجحنا في حصد بطاقة التأهل، ولدينا ثقة في قدرة اللاعبين على تقديم عرض قوي يليق بالنادي المصري".

وتأهل المصري كوصيف للمجموعة الرابعة في الكونفدرالية الإفريقية خلف الزمالك بـ10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

وسيواجه المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد، الفائز من الزمالك وأوتوهو في الدور نصف النهائي لـ الكونفدرالية الإفريقية.