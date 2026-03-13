مدرب الهلال السوداني: سنواصل طريقتنا الهجومية أمام نهضة بركان.. وكرة القدم لا تعتمد على التاريخ

شدد لورينت ريجيكامب مدرب الهلال السوداني على جاهزية فريقه قبل مواجهة نهضة بركان المغربي.

ويحل الهلال ضيفا على نهضة بركان في الثانية عشرة منتصف الليل صباح الأحد المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ريجيكامب مدرب الهلال السوداني في مؤتمر صحفي: "سنواصل اللعب بطريقتنا الهجومية أمام نهضة بركان. نحترم المنافس وخبرته القارية لكن كرة القدم لا تعتمد على التاريخ بل على ما يحدث في الملعب".

"هذه المرحلة في دوري أبطال إفريقيا تضم أقوى الفرق، والحظوظ متساوية. سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة الإياب على تحقيق هدفنا بالتأهل للدور التالي".

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الترجي × الأهلي (ذهابا).. يوم الأحد 15 مارس في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي × الترجي (إيابا).. يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الجيش الملكي × بيراميدز (ذهابا).. يوم الجمعة 13 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

بيراميدز × الجيش الملكي (إيابا).. يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

نهضة بركان × الهلال (ذهابا).. يوم السبت 14 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

الهلال × نهضة بركان (إيابا).. يوم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

صنداونز × ستاد مالي (ذهابا).. يوم الجمعة 13 مارس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ستاد مالي × صنداونز (إيابا).. وم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.