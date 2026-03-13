مران الزمالك - جلسة معتمد جمال.. وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لـ أوتوهو الكونغولي

عقد معتمد جمال مدرب الزمالك جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ستاد الفونس ماسامبا في إطار الاستعداد لمواجهة فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد الفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز الشديد خلال المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تُسهل من مهمة الفريق قبل لقاء العودة.

وشدد معتمد جمال خلال حديثه مع اللاعبين على صعوبة المباراة، في ظل قوة المنافس على ملعبه، و أكد في الوقت نفسه ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الزمالك على تقديم أداء مميز وحسم المواجهة لصالحهم.

ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال مران اليوم استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل الكونغو برازفيل.

وحرص معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني خلال مران الفريق، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، و من أجل الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين وتجنب تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء المرتقب.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران، وأدت المجموعة الأولى تدريبات بالكرة تحت إشراف المدير الفني، بينما تولى إبراهيم صلاح المدرب المساعد قيادة المجموعة الثانية.

وحرص معتمد جمال على متابعة حالة اللاعبين بشكل مستمر خلال المران، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم البدنية قبل المواجهة المرتقبة.

واختتم الفريق مرانه بخوض تقسيمة فنية مطولة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وشهدت التقسيمة تنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية التي يسعى الجهاز الفني لتطبيقها خلال المباراة المقبلة، و حرص معتمد جمال المدير الفني على توجيه التعليمات للاعبين خلال هذه الفقرة، وتصحيح بعض الأمور الفنية داخل الملعب.

كما حرصت إيمان ياقوت سفيرة مصر لدى جمهورية الكونغو برازفيل على حضور تدريبات الزمالك، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة الزمالك، والوقوف على احتياجات الفريق، والعمل على توفير سبل الراحة و تذليل أي عقبات قبل المواجهة المرتقبة.