المساكني وساس جاهزان لمواجهة الأهلي.. وبوميل يحسم مصيرهما

استعاد الجهاز الفني لنادي الترجي بقيادة الفرنسي باتريس بوميل، خدمات ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة الشروق التونسية، فإن يوسف المساكني ويان ساس جاهزان لخوض مواجهة الأهلي وقرار مشاركتهما في يد باتريس بوميل مدرب الترجي.

عودة المساكني وساس جاءت بعدما استعاد الترجي خدمات محمد أمين توجاي وفلوريان دانهو وكسيلة بوعالية قبل ملاقاة الأهلي.

وبحسب تقارير تونسية أخرى يجري الترجي محاولات مكثفة لتجهيز الثنائي جاك ديارا ومحمد دراجر لخوض مباراة الذهاب أمام الأهلي.

ونفدت تذاكر مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

إضافة إلى ذلك، قرر نادي الترجي التونسي فتح مدرجات ملعب التدريبات أمام الجماهير قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.